外埔海芋唯美浪漫 亮黃花田美不勝收

黃色海芋隨風搖曳，艷黃色花朵吸引許多遊客前來朝聖。（王文吉攝）

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遊客可沿田間小徑與海芋親近，拍攝被花海包圍的美照。（王文吉攝）
花農梁媽媽下田採摘海芋，並在田邊現場販售。（王文吉攝）
黃色海芋屬陸生型品種，因根系較淺，採收時植株易受傷，僅免費提供遊客入園拍照。（王文吉攝）
外埔黃色海芋屬陸生型，不用穿青蛙裝，就可下田親近，田邊擠滿賞花人潮。（王文吉攝）
賞花遊客蜂擁而至，狹窄農路從兩線道縮減成一線道，有車主因會車互不相讓而爆發口角。（王文吉攝）
外埔黃色海芋田爆紅，遊客在海芋田邊架起腳架拍照。（王文吉攝）

賞海芋不用衝陽明山，台中也有海芋花田！外埔青農梁立潔於水頭二路水田種植2分多地的黃海芋，現正值盛開期。有別於陽明山竹子湖的海芋為溼地型，外埔的黃色海芋為陸生品種，遊客不必換穿青蛙裝，就能下田與花親近，吸引許多民眾攜家帶眷從各地聞風而來，捕捉海芋隨風飄搖的畫面。

循甲后路轉入水頭二路，賞花遊客蜂擁而至，停車格一位難求，狹窄農路從兩線道縮減成一線道，清明連假期間，一個上午就湧入500多名遊客。有攝影玩家在田邊架起腳架，捕捉海芋隨風飄搖的畫面，更多情侶、親子檔穿梭花田間，擺出網美姿勢拍照，讓寧靜的小農村頓時熱鬧起來。

「哇！黃色海芋好閃亮！」從台南來的林姓夫婦說，黃色海芋讓人感覺很溫暖，跟竹子湖白色花朵的不一樣，而且種在旱地裡，不用穿青蛙裝，就可下田親近，不怕弄髒衣服。還有年輕閨密互拍網美照，大讚「黃色海芋怎麼拍都漂亮！」

有別於竹子湖海芋屬溼地型，外埔選種陸生型品種，以土耕方式栽種，田間設有多條小徑，讓遊客走近拍照，但不開放採摘。花農梁立潔表示，黃色海芋根系較淺，採收時植株易受傷，免費提供遊客入園拍照，若想把海芋帶回家，田邊設有販售點，每把5朵100元。

梁立潔說，家中自父親開始種海芋，原本都是切花賣給盤商或銷往花市，幾年前被部落客與攝影愛好者相中，開始在網路宣傳後，突然變成打卡熱點，每年花季都吸引許多遊客前來賞花，因應下田拍照難免會踩踏或破壞，今年也擴大栽種面積，花期預估可持續至4月底。

(中時)

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