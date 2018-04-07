無人機恐攻太難防 英王子婚禮有護駕神器

2018年04月07日 16:01 中時電子報 何宜玲

英國國內針對恐怖攻擊事件嚴防以待，5月即將結婚的哈利王子，深怕成為恐攻的頭號目標，目前英特種部隊打算在哈利王子的婚禮使用無人機摧毀器，以阻止恐怖份子藉機襲擊婚禮賓客。

根據英國《每日星報》(Star Daily)報導，隸屬於英國陸軍的空勤特種部隊(SAS)將在哈利王子的婚禮現場，部署一套反無人機防禦系統(Anti-UAV Defence System, AUDS)。這套無人機防禦系統是由英國切斯動力防務公司(Chess Dynamics)設計生產，它可以透過發出無線電訊號，干擾無人機飛行。還可以找出遙控者的位置，進行追蹤。

消息人士指出，雖然恐怖份子直接攻擊將是英國安全最大的隱患，但是婚禮現場更可能發生許多意外，足以讓警方和安全人員都相當警惕的事件。因此，無人機摧毀器可以偵查出這些可能的威脅，還可以檢測現場所有東西。

由於無人機技術發展越來越蓬勃，增加了恐怖份子對社會大眾的威脅程度。因此英國空勤特種部隊認為，有必要使用這套反無人機防禦系統，幫助監控大型的公共活動，5月即將到來的哈利王子婚禮現場便將派上用場。

此外，這種反無人機防禦系統的需求也越來越大，英國內政部目前正在評估是否將對重要的政府大樓安裝這套系統，以便於警官能夠24小時監控建築物四周，保障英國安全。

(中時電子報)