生意差心情差 水電工縱火燒毀自家車與公共水管

陳嫌縱火燒毀自家轎車和機車。（吳敏菁翻攝）

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陳嫌暗夜在集合住宅自家地下室車庫縱火，警消搶救。（吳敏菁翻攝）
陳嫌縱火後自首。（吳敏菁翻攝）
陳嫌騎機車買汽油後，10分鐘後就在大樓地下室縱火。（吳敏菁翻攝）

彰化市陳姓男子因水電生意不好，情緒爆發，6日深夜到加油站買汽油後，就衝到地下室車庫放火，燒毀自家兩輛價值百餘萬轎車和自己心愛的重機檔車「哈特佛雲豹200」，惡火波及公共水管，社區住宅30戶一夜沒水可用，都罵翻了，今天警方將陳嫌依公共罪嫌移送。

彰化市百人透天社區，6日深夜地下室發生火警，陳嫌先按電鈴、再縱火，事後又到莿桐派出所自首，鄰居指出，還好先按門鈴警覺有事，惡火烈焰雖迅速燒成火海，但馬上緊急報案，迅速撲滅，否則損失不堪設想。

「太可惡了！」「不知在想什麼？」暗夜縱火，社區痛罵恐怖份子，雖然陳嫌縱火燒毀的自家的車子，但幸好有先按電鈴，鄰居警覺報案，阻止大火蔓延，但烈焰還是燒毀了公共水管，社區集體一夜無水可用，一大早還要請人修水管，都是又驚、又氣。

警方表示，陳嫌縱火後到派出所自首，表示情緒失控，鄰居指出，他平常很客氣，看不出有什麼異常，不知道竟然是「恐怖分子」。

警方調查，陳嫌做水電生意，因為收入不穩定，加上一家人常為金錢吵架，情緒爆發，並沒有精神疾病史，昨天騎車到住家1公里外加油站，花355元買13.04公升的95無鉛汽油，不到10分鐘，就縱火了，幸好火勢及時獲控制，未延燒其他住家。陳嫌以公共罪嫌移送，今天下午檢查官複訊，無保請回。

(中時)

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