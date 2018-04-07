NBA》巴特勒復出救主 灰狼保住西區老八

2018年04月07日 16:02 中時電子報 黃及人

相隔快1個多月時間，灰狼明星前鋒吉米巴特勒重新披上戰袍出賽，他很清楚自己提前傷癒復出，只有1個簡單理由，那就是幫助灰狼保住今年季後賽門票，而他也確實做到了，「感覺好累！但是我很開心我們贏了。」巴特勒說。

吉米巴特勒復出先發打了23分鐘，投10中7，拿下18分、2籃板及4抄截，幫助灰狼113比96輕取湖人，目前戰績45勝35敗，暫時超越金塊的44勝35敗，灰狼獨居西區第8位置，只是西區第5到第9的排名隨時會有變化。

代表僅剩2場例行賽的灰狼，場場仍沒輸球空間，巴特勒說：「就像對待今晚這場比賽一樣，接下來兩場都是必須要贏的球賽，我們在保住主場這方面做得還不錯，我認為我們沒事的。」灰狼接下來兩戰在主場對上灰熊與金塊。

灰狼先發5人得分全都上雙，除了巴特勒，傑夫提格攻下全場最高25分，另有8助攻、4籃板，泰吉布生18分、10籃板，威金斯15分，唐斯14分、11籃板，灰狼下半場拉開領先差距的主因，是他們下半場竟然0次失誤。

蘭道爾(20分、10籃板)、哈特(20分、11籃板)兩名湖人球員都拿雙十表現，布魯克羅培茲18分，不過湖人潛力新秀庫茲馬第3節扭傷左腳踝退場，剩下3場例行賽有可能都無法上場。

(中時電子報)