NBA》巴特勒復出救主 灰狼保住西區老八

儘管快要1個多月沒打，吉米巴特勒一復出仍有18分進帳。(美聯社)

友善列印
中時電子報

相隔快1個多月時間，灰狼明星前鋒吉米巴特勒重新披上戰袍出賽，他很清楚自己提前傷癒復出，只有1個簡單理由，那就是幫助灰狼保住今年季後賽門票，而他也確實做到了，「感覺好累！但是我很開心我們贏了。」巴特勒說。

吉米巴特勒復出先發打了23分鐘，投10中7，拿下18分、2籃板及4抄截，幫助灰狼113比96輕取湖人，目前戰績45勝35敗，暫時超越金塊的44勝35敗，灰狼獨居西區第8位置，只是西區第5到第9的排名隨時會有變化。

代表僅剩2場例行賽的灰狼，場場仍沒輸球空間，巴特勒說：「就像對待今晚這場比賽一樣，接下來兩場都是必須要贏的球賽，我們在保住主場這方面做得還不錯，我認為我們沒事的。」灰狼接下來兩戰在主場對上灰熊與金塊。

灰狼先發5人得分全都上雙，除了巴特勒，傑夫提格攻下全場最高25分，另有8助攻、4籃板，泰吉布生18分、10籃板，威金斯15分，唐斯14分、11籃板，灰狼下半場拉開領先差距的主因，是他們下半場竟然0次失誤。

蘭道爾(20分、10籃板)、哈特(20分、11籃板)兩名湖人球員都拿雙十表現，布魯克羅培茲18分，不過湖人潛力新秀庫茲馬第3節扭傷左腳踝退場，剩下3場例行賽有可能都無法上場。

(中時電子報)

日職》陳冠宇初登板先發挨三轟 4… 冬奧》38歲挪威滑雪傳奇8金女王…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。