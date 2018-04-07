蔡小虎穩交2年女友不婚頭 有伴就好「快樂比較重要」

蔡小虎自爆身邊已有交往2年女友。（翻攝蔡小虎臉書）

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蔡小虎昨接受新加坡媒體電訪聊起感情，55歲的他自爆已有交往兩年女友，不過兩人沒有結婚打算，「女友是圈外人，我們覺得結婚是一個累贅，年紀都已經這麼大了，女友她也心甘情願，不介意（不結婚）」；蔡小虎的經紀人今表示，他和女友年紀差不多， 現在對蔡小虎而言快樂比較重要， 辛辛苦苦打拼了30多年，只要有一個伴就好，結不結婚不重要。

蔡小虎年輕時跟紅粉知己林晏如因同台演唱結緣，卻因蔡小虎上節目被蛇嚇到，事後又在電視上看見林晏如說：「怕蛇的男生我不會喜歡。」原本互有好感的兩人因此漸行漸遠，直到林晏如乳癌末期後才重新連繫。

蔡小虎3月參加節目錄影時聊起這段往事，他透露當時在病榻前看到林晏如罹癌的身影，心痛得說不出話，並在節目上獻唱給林晏如的《一生只有你》，主持人當時感慨說：「或許這就是蔡小虎一直單身的原因吧！」但其實他身邊已有穩定交往的女友。

蔡小虎縱橫歌壇26年，出道就爆紅更有金曲獎加持，雖10多年前罹患憂鬱症、沉迷柏青哥慘賠1500萬，但如今翻身事業有成，去年成功攻蛋後，他希望今年有機會唱進高雄巨蛋並推出新專輯；蔡小虎日前剛結束約2周日本度假的私人行程，下周將赴新加坡開唱，至於女友是否飛去新加坡支持？他表示女友工作忙、當天無法到場，「以後還有機會」。

(中時)

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