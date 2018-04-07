大學生寒假打工　當車手遭逮

2018年04月07日 16:38 中時 黃國峰

蔡姓男大生，寒假期間打工擔任詐欺提領車手，所騎乘機車被警方鎖定。（黃國峰翻攝）

家住嘉義市的21歲蔡姓男大生，今年寒假期間為賺快錢，經友人介紹下加入詐欺集團擔任提領車手，頻繁出入南北各大都市，提領詐欺款項，台中市警局第四分局偵查隊於「斬手行動」專案期間，鎖定蔡性男大生，南北奔波，蒐集完整資料後，向台中地檢署聲請拘票，日前順利將蔡嫌拘提到案。

台中市警局第四分局偵查隊指出，根據警政署的警示帳戶，發現蔡嫌在中市南屯區永春南路某超商ATM連續提領十幾筆詐欺款項，金額達新台幣十多萬元，循線追查出蔡嫌也曾搭乘高鐵南下至高雄市區與同夥提領詐欺款項，而後也出現在雲林提領，亦曾北上至桃園八德、中壢地區提領，再搭高鐵南下到台中市區提領。

警方指出蔡嫌提領軌跡，可說是南北奔波犯案，提領次數及金額已多到記不清，並跟據蔡嫌所騎乘的機車，查出蔡嫌住嘉義地區，還是一名大學生，因想利用寒假期間打工賺錢，但誤入歧途，在1名綽號「小六」的友人介紹下加入詐欺集團擔任車手，依照詐欺集團的指示，寒假期間帶著集團成員所交付的提款卡，到處提領，警方蒐集完整證據後，向台中地檢署聲請拘票，順利將將蔡嫌拘提到案。

偵查隊隊長張國益呼籲，詐欺集團成員常以輕鬆、簡單、快速賺錢等說法吸引不知情的青年學子加入擔任詐欺提領車手，打工時請注意工作內容及性質，勿擔任詐欺車手以身試法。

(中時)