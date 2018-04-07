加拿大青少年冰球隊嚴重巴士車禍 14死多人傷

加拿大青少年冰上曲棍球隊「洪堡野馬」賽後隊員合影。（圖/Humboldt Broncos官方推特）

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中時電子報

據英國廣播公司（BBC）報導，一輛載滿青少年冰上曲棍球隊「洪堡野馬」（Humboldt Broncos）的巴士，在行經加拿大薩克其萬省（Saskatchewan）提斯代爾市（Tisdale）公路時，與一輛卡車發生衝撞，經皇家加拿大騎警（Royal Canadian Mounted Police）確認後，巴士上當時共載有28人，事故造成14人死亡，包含13名冰球隊員和巴士駕駛，其餘14名輕重傷者則送往鄰近醫院救治。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）聽聞事故後，隨即透過推特表達哀悼之意，「我無法想像他們的父母會多麼傷痛，我與所有關心此事的人一樣，對這場悲劇感到萬分痛心。」騎警隊警官泰德（Ted Munro）表示，相關搜救活動和清理現場仍在進行，他們將協助家屬處理善後。

「洪堡野馬」隊官方於車禍事故後的聲明。（圖/Humboldt Broncos官網）

事發後不久，「洪堡野馬」隊經理格蘭傑（Kevin Garinger）發表聲明，「請大家為我們的隊員和職員祈福！這不幸的事故也造成我們極大的損失。」據了解，洪堡野馬隊隸屬於薩克其萬省青少年冰球聯盟，當天正結束與尼帕溫老鷹（Nipawin Hawks）的例行賽事，在返回的路途中就遭遇此一劫難。從該隊官網中可知，登錄的隊員年齡介於16至21歲之間。

(中時電子報)

文章來源：Canada crash: 14 killed as junior hockey team's bus and lorry collide

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