趙薇出動豪華專機接送「徒弟」？知名童星秒切割

趙薇牽女兒與友人合影，童星周漾玥（右圖左）分享趙薇專機內部照片。（圖／取自新浪微博）

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中時電子報
趙薇抱著兩位童星。（圖／取自新浪微博）
周漾玥吧微博發文。（圖／取自新浪微博）
趙薇分享老公、女兒背影。（圖／取自vicki_zhaowei IG）
趙薇分享宴會照片。（圖／取自vicki_zhaowei IG）

趙薇與富商黃有龍結婚10年，身家上看63億人民幣（約291億台幣）。近日她和老公黃有龍與女兒「小四月」在法國度假，並在當地設宴邀好友出席，好客的她還出動私人專機接送兩名大陸童星，外傳其中一名童星「小戲骨」周漾玥將成為趙薇徒弟，對此，周漾玥稍早發聲鄭重澄清絕無此事。

趙薇最近在IG分享老公與女兒牽手的背影照片，暗示一家三口正在外國度假，曾演出《紅樓夢》的童星周漾玥、王紫驕最近與劉詩昆及孫穎到杜拜進行文化交流後，收到趙薇邀請，乘坐私人客機到法國波爾多參加宴會，「周漾玥吧微博」文中更說：「最重要的是，還有機會坐趙薇老師的私人飛機，見見大人物」。

照片中可見周漾玥坐在趙薇專機內的照片，內部十分寬敞，等級有如一般客機的頭等艙，也可見趙薇親暱摟著兩位童星，及牽著女兒小四月和眾人合影的照片，7歲的小四月越大越像趙薇，有著一雙招牌靈巧大眼，未來想必也是女神接班人。

周漾玥發文否認是趙薇徒弟。（圖／取自周漾玥微博）

而趙薇豪氣宴客消息曝光後，引發熱議，「周漾玥吧微博」如今已刪除貼文，周漾玥本人稍早則透過個人微博澄清：「我看到網上所登消息說，趙薇要收『小戲骨』（指我周漾玥）為徒。這條消息是不真實的，我要鄭重聲明。」

(中時電子報)

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