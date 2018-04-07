心中山生活節 好吃好玩又好拍

2018年04月07日 16:38 中時 張立勳

「心中山生活節」7日登場，現場有當地店家組成的熱鬧文創市集，好吃、好玩又好拍。（張立勳攝）

「心中山生活節」7日登場，台北捷運公司連續2星期周末在雙連站爵士廣場，除了邀請人氣樂團現場演出，還有文創市集、裝置藝術，好吃、好玩又好拍，市長柯文哲為活動揭幕時也預告，今年10月將在中山站到雙連站間的線形公園舉辦白晝之夜。

柯文哲參加「心中山生活節」開幕，親自製作甜甜圈及手沖咖啡給現場民眾品嘗，他表示，「心中山捷運線形公園改造計畫」分為4期，第一階段就是爵士廣場，市府希望在中山站到雙連站間，底下有地下街，上方則是可以從事展演、文創、運動、餐飲和親子等活動空間。

他說，從線形公園到赤峰街整個地區，可變成台灣文創聚集地，這邊有很多文化地標，像是台北當代藝術館、光點台北及蔡瑞月舞蹈研究社，透過改造線形公園與地下街，帶來人潮聚集。

柯文哲還搶先透露，爵士廣場完工是為了今年10月白晝之夜活動做暖身，屆時4期計畫完成後，就會把「城市博物館」的面貌呈現給大家。

此外，北捷紀念第一條捷運、木柵線在1996年3月28日通車，往後每年在春天都會舉辦慶祝活動，今年配合爵士廣場啟用特地規畫「心中山生活節」，8日、14日和15日請來Hello Nico樂團、黃少谷等歌手演出，還有當地店家組成的熱鬧文創市集、融入在地特色的巨大半球體紙雕裝置藝術。

(中時)