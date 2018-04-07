吳秉叡臉書稱「放下」 決定退出參選新北市長

2018年04月07日 16:50 中時 曾百村

就在國民黨初選通過由前新北副市長侯友宜披掛上陣後，民進黨中央則傳出將徵召前行政院長蘇貞昌征戰新北市長對抗侯友宜，而一直以來也在尋求各方支持的民進黨立委吳秉叡，7日與總統蔡英文私下會面之後，在下午於臉書寫下「放下」的一篇文章，指決定尊重黨中央的安排及作法、退出參選新北市長。

以下是吳秉叡臉書全文：

剛剛和主席會面，主席感謝我這一年多來的努力，但也告知黨對於此次新北市長的提名會有新的考量，對於黨做出這樣的決定，我充分諒解，也完全支持，因為理由有3點：

第1點：此次，我決定參選新北市長，是因為對新北市有很深的感情，我來自台東，因緣際會，有幸在當年的台北縣府服務，見證這個城市脫胎換骨的過程，但這十幾年，這座城市從朝氣蓬勃到暮氣沈沈，當別的城市以加倍的速度在進步，唯有新北市在原地踏步，這是我不能接受的，也是我想改變的，新北，必須重開機。

第2點：這1年多來，我走遍新北市，爭取市民的認同，得到許多人的鼓勵，我非常感謝。在過程中，我或有失言，或有思慮不周之處，我都會深切檢討，反省改進，畢竟，勉勵與批評都是成長的養分，未來，基於對新北市的深厚感情，我將會繼續努力，繼續為這座城市打拼，為新北市民服務。

第3點：我始終認為，年底的縣市長選舉，新北市是重中之重，贏回新北，改變新北停滯不前的現狀，這是政黨的責任，對於黨未來所徵召的人選，我會全力支持，更會全力輔選。經過這次徵召程序後，深感個人仍有許多不足之處，將會自我要求繼續磨練。

最後，再次感謝大家的支持與鼓勵，放下不是放棄，我會繼續加油，秉叡深深鞠躬，謝謝大家。

(中時)