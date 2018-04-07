2018年04月07日 16:51 中時 程炳璋

毀國父銅像遭罰款要市民買單 蔡丁貴在台南發動募款遊行

台大教授蔡丁貴在2014年2月22日率公投護台灣聯盟成員，在台南湯德章公園拉倒國父銅像，經台南高分院判決毀損罪成立，拘役40天，並應賠償23萬8000元，蔡丁貴選在7日從湯德章公園出發，沿街募款，尋求市民響應，為他的罰款買單。

台灣獨派蔡丁貴4年前率眾拉倒湯德章公園內的國父孫文銅像，並在銅像上噴上紅漆字體，除了拘役40天外，台南高分院3月真對民事部分判決他必須賠償23萬8000元定讞。

蔡丁貴自認拉倒銅像是替台灣人民伸張正義，現在面臨罰款，希望台南市民共同承擔，響應募款，幫忙買單。

獨派人士認為7日正好是台獨英雄鄭南榕自焚的日子，政府定為言論自由日，選在這天募款，符合言論自由精神。

獨派拉倒國父銅像激化族群對立，引發去年台南市六甲區八田與一銅像遭統派人士斬首，蔡丁貴認為是對方難免的報復手段，他認為銅像被拆後，要不要回復原狀，應該看市民決定。

台南市政府日前修復八田與一銅像行動，蔡丁貴表示尊重，他認為孫文並非台灣國父，他的銅像沒資格放在湯德章紀念公園中央。

募款遊行隊伍7日下午從湯德章公園出發，經民族路、國華街，一路到水萍塭公園。蔡丁貴表示，7日若募款不足，8日會再來，若還不夠，改天還會再出來。

他說，民進黨執政後轉型正義作的少，廢除政治銅像運動仍要靠獨派力量推動。

(中時)