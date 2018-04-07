退出新北市長提名 吳秉叡：黨有新考量 充分諒解完全支持

2018年04月07日 16:54 中時 鄭舲

民進黨新北市由誰出戰引發外界關注，身兼民進黨主席的總統蔡英文今天下午分別邀請地方力拱參選的前行政院長游錫堃及有意參選新北市長的綠委吳秉叡、羅致政到官邸討論，吳秉叡會談後在臉書發表聲明表示，主席感謝他這一年多來的努力，但也告知黨對於此次新北市長的提名，會有新的考量，對於黨做出這樣的決定，他充分諒解，也完全支持。

吳秉叡說，這次他決定參選新北市長，是因為對新北市有很深的感情，他來自台東，因緣際會，有幸在當年的台北縣府服務，見證這個城市脫胎換骨的過程，但這10幾年，這座城市從朝氣蓬勃到暮氣沈沈，當別的城市以加倍的速度在進步，唯有新北市在原地踏步，這是他不能接受的，也是他想改變的，新北，必須重開機。

吳秉叡表示，這一年多來他走遍新北市，爭取市民的認同，得到許多人的鼓勵，他非常感謝。在過程中，他或有失言，或有思慮不周之處，都會深切檢討，反省改進，畢竟，勉勵與批評都是成長的養分，未來，基於對新北市的深厚感情，他將會繼續努力，繼續為這座城市打拼，為新北市民服務。

吳秉叡說，他始終認為，年底的縣市長選舉，新北市是重中之重，贏回新北，改變新北停滯不前的現狀，這是民進黨的責任，對於民進黨未來所徵召的人選，他會全力支持，更會全力輔選。經過這次徵召程序後，深感個人仍有許多不足之處，將會自我要求繼續磨練。

吳秉叡說，最後，再次感謝大家的支持與鼓勵，放下不是放棄，我會繼續加油，秉叡深深鞠躬，謝謝大家。

(中時)