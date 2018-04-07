江宜樺：台灣絕大比例人民希望兩岸和平

2018年04月07日 16:51 工商 呂雪彗

前行政院長江宜樺3月31日出訪大陸，4/6日返台，今天下午受訪時表示，因蔡政府不願意承認九二共識，兩岸政府官方接觸管道幾完全中斷，容易產生誤解或誤判，兩岸民間交流更重要，一定要找出第三條和平的道路，讓兩岸人民能安居樂業，維持和平。

睽違十年，江宜樺再度踏上大陸參訪，這次江會見國台辦主任劉結一，海協會長陳雲林、上海市負責兩岸交流的副市長翁鐵慧、上海台辦主任李文輝等政界人士。在大陸期間，關心話題針對兩岸關係現況及未來，中美貿易戰可能發展及對台商影響，及兩岸青年的交流。

江宜樺說，兩岸由於蔡政府不接受九二共識，官方交流幾乎中斷，民間交流相對重要，一定要讓對岸知道台灣民間的各種不同想法。尤其在兩岸關係緊張之際，台灣政府對台獨主張加大聲音，對岸的武統聲浪也升高，但追求台獨或武統都不是台灣人民想要的，一定要找出和平的第三條路，讓兩岸人民能安居樂業，維持和平。

江也呼籲，大陸要有耐心，不要誤判，台灣有當大比例的人民是希望兩岸維持和平，要秉持過去對台灣採取較和平的方式繼續下去，不要輕易改採會讓兩岸情勢升高的手段。

談到中美貿易大戰，大家關心未來一、二年內可能升高，江宜樺表示，中美兩國互採調高關稅措施，台商在大陸設廠，無可避免早晚均會受到衝擊。江說，這次當面促請海協會與國台辦等單位反應，盼他們能幫助保護台商利益，對台商短期貸款、長期轉型等做出積極貢獻，若長風基金會有繼續交流，盼發揮力量。

江宜樺也說，這次參訪過程發現，大陸方面非常關心台灣年輕人對與兩岸關係、中華文化、兩岸交流速度與方式的看法，長風基金會未來能發揮地方更多，今年會籌組青年團赴大陸參訪，讓兩岸優秀年輕人有交流機會，畢竟兩岸關係未來發展，長遠來看都是由年輕人來決定。

(工商)