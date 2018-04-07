柯文哲反擊《政經》抹黑 彭文正回以超酸道歉

2018年04月07日 17:01 中時電子報 王家禕

政論節目《政經看民視》日前暗指台北市長柯文哲說謊，密會統戰文膽辛旗。台北市政府今日出面澄清，並要求節目公開道歉；孰料，節目製作人兼主持人彭文正選擇不正面道歉，還反酸一把。

政論節目《政經看民視》4日播出的內容中，主持人李晶玉指涉台北市長柯文哲曾在北京與統戰文膽辛旗合照，意圖打臉柯文哲一再否認見過辛旗。然而，經網友追查、對比之下，立即發現合照對象根本不是辛旗，而是黃向成；並痛批彭文正作為新聞研究所教授，竟罔顧專業，公然抹黑造謠。

台北市府發言人劉奕霆今（7）日也出面澄清，駁斥此事，且經查證後，照片中合照者並非辛旗，而是台灣研究基金會兼任研究員、台北市政府顧問黃向成。

劉奕霆強調，對於該節目之評論員未經查證，影射柯文哲曾與辛旗會面合照，隨即又被「打臉」一事，深表遺憾。今日為言論自由日，前人為了爭取言論自由所做出的犧牲奉獻，絕非濫用於造謠抹黑，呼籲相關單位勿再利用不實消息、假道具詆毀特定人物，並要求《政經看民視》節目應就影射柯文哲曾赴北京會見辛旗一事，公開澄清致歉。

據《自由時報》報導，《政經看民視》節目製作人兼主持人彭文正對此表示：「對沒有全面揭穿柯文哲的謊言深感抱歉」，不但沒正面道歉，還反酸一把。

(中時電子報)