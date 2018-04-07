Cosplay盛會 屏東縣長也來力挺

2018年04月07日 17:21 中時 林和生

cosplay同人創作展精彩表演吸引不少同好參加。（林和生攝）

暌違一年屏東再次舉辦cosplay同人創作展，現場展現青春洋溢。（林和生攝）

暌違一年，屏東再次舉辦cosplay同人創作展，7日來自各地coser裝扮成的動漫人物在屏東公園內來回穿梭，吸引不少同好合影，屏東縣長潘孟安也到場為活動加油打氣，甚至裝扮成「火影忍者」中的四代目波風湊和同學一起大玩Cosplay。

屏東長久來沒有定期cosplay同人展，導致coser只能至高雄、台南，甚至遠赴中、北部參加盛會；擔任屏東同人展第一屆副總召的輔英科大護理系千風(Coser Name)說，因為愛看漫畫進而想變成動漫人物，從裝扮過程中得到自信，也更貼近自己喜歡的樣子。

潘孟安則認為，Cosplay活動漸漸被大眾接受，不只在青少年間造成風潮，也吸引許多父母加入，親子間擁有共同話題，一起裝扮、一起製做道具，無形中拉近親子關係，很高興看到屏東青少年勇於追求夢想，期待未來能繼續保持熱情，讓更多人感受屏東青年的活力。

現場除動態演出外，整座公園擠滿動漫知名的角色，有英雄聯盟翱銳龍獸擬人、祥狼、艾因、卡米爾、安迷修、哇吹梅雨等；一旁帶著孫子到公園遊玩的阿公意外參與這場盛會，被問到對於同人展的感受，他笑著說，雖然不懂他們在玩什麼，不過年輕人就是該勇於表現，這才是「青春」。

(中時)