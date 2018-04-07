杜絕亂象　陸快手禁未滿18歲用戶開直播

友善列印
旺報

網路科技發達，但一些直播視頻網站或ＡＰＰ，也因不易把關，造成內容充斥低俗。大陸知名短視頻業者「快手科技」，日前被大陸國家網信辦約談，要求整改，快手發布自查檢討，共提出七點改進作法，其中提到，將建立未成年人保護體系，對於未成年用戶，將用專門的策略限制內容展現和設置相應的社區權限，嚴禁未滿18歲用戶開通直播權限；對視頻分級管理，過濾未成年用戶可能看到的視頻內容。

3月底，有媒體曝光快手和今日頭條旗下的「火山小視頻」等短視頻平台上，存在大量「低齡媽媽」走紅的影片，引發大量的關注和討論，這件事也被大陸央視點名批評。

快手先後發布了三則整改信息。第一則是快手CEO宿華的反思和道歉，後兩則是具體的整改聲明。但這事並未因此落幕。4日，快手和火山小視頻兩家平台被大陸廣電總局約談。5日，快手和火山小視頻app已在安卓系統被下架。

快手於6日深夜發布自查的檢討說明，透露4日也被國家網信辦約談，要求快手針對近期暴露的若干問題進行整改。快手科技表示，堅決執行監管部門的各項要求，認真接受批評，深刻反思自身在管理制度和責任意識方面的不足，做好整改自查工作。

快手提出七點改進作法：

1、連續5天在發現頁，進行固定視頻引導，堅決傳遞正能量。

2、加強審核隊伍建設，將目前的審核團隊從2000人擴大至5000人；強化審核人員培訓，提高審核人員的社會責任感，加快建立一支政治堅定、業務精湛、作風優良的工作隊伍；積極探索推進人臉識別等先進技術在視頻審核方面的應用。

3、建立未成年人保護體系。對於未成年用戶，將用專門的策略限制內容展現和設置相應的社區權限，嚴禁未滿18歲用戶開通直播權限；對視頻分級管理，過濾未成年用戶可能看到的視頻內容。

4、用正確的價值觀指導算法，優化算法推薦，積極傳播正能量。

5、加強對用戶的管理和引導，堅決打擊色情低俗、炫富炒作等違法違規、違悖公序良俗內容，堅決封禁處罰性質惡劣的違規用戶。

6、無限期關閉推薦相似用戶的功能，直到確保該功能完全綠色正能量。

7、優化舉報處置流程，加強舉報處置團隊建設，著手研究舉報核實獎勵機制，組建社區監督員隊伍。

快手的審核團隊，一下要從2000人擴大至5000人，也因此在網上招聘，招聘訊息特別要求，「有良好的政治覺悟與素養優先，有較強的政治敏感度與鑑別能力優先，共青團員和黨員優先」。

(旺報)

網路謠言險讓「京昆高速」交管　…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。