杜絕亂象　陸快手禁未滿18歲用戶開直播

2018年04月07日 18:12 旺報 陳君碩

網路科技發達，但一些直播視頻網站或ＡＰＰ，也因不易把關，造成內容充斥低俗。大陸知名短視頻業者「快手科技」，日前被大陸國家網信辦約談，要求整改，快手發布自查檢討，共提出七點改進作法，其中提到，將建立未成年人保護體系，對於未成年用戶，將用專門的策略限制內容展現和設置相應的社區權限，嚴禁未滿18歲用戶開通直播權限；對視頻分級管理，過濾未成年用戶可能看到的視頻內容。

3月底，有媒體曝光快手和今日頭條旗下的「火山小視頻」等短視頻平台上，存在大量「低齡媽媽」走紅的影片，引發大量的關注和討論，這件事也被大陸央視點名批評。

快手先後發布了三則整改信息。第一則是快手CEO宿華的反思和道歉，後兩則是具體的整改聲明。但這事並未因此落幕。4日，快手和火山小視頻兩家平台被大陸廣電總局約談。5日，快手和火山小視頻app已在安卓系統被下架。

快手於6日深夜發布自查的檢討說明，透露4日也被國家網信辦約談，要求快手針對近期暴露的若干問題進行整改。快手科技表示，堅決執行監管部門的各項要求，認真接受批評，深刻反思自身在管理制度和責任意識方面的不足，做好整改自查工作。

快手提出七點改進作法：

1、連續5天在發現頁，進行固定視頻引導，堅決傳遞正能量。

2、加強審核隊伍建設，將目前的審核團隊從2000人擴大至5000人；強化審核人員培訓，提高審核人員的社會責任感，加快建立一支政治堅定、業務精湛、作風優良的工作隊伍；積極探索推進人臉識別等先進技術在視頻審核方面的應用。

3、建立未成年人保護體系。對於未成年用戶，將用專門的策略限制內容展現和設置相應的社區權限，嚴禁未滿18歲用戶開通直播權限；對視頻分級管理，過濾未成年用戶可能看到的視頻內容。

4、用正確的價值觀指導算法，優化算法推薦，積極傳播正能量。

5、加強對用戶的管理和引導，堅決打擊色情低俗、炫富炒作等違法違規、違悖公序良俗內容，堅決封禁處罰性質惡劣的違規用戶。

6、無限期關閉推薦相似用戶的功能，直到確保該功能完全綠色正能量。

7、優化舉報處置流程，加強舉報處置團隊建設，著手研究舉報核實獎勵機制，組建社區監督員隊伍。

快手的審核團隊，一下要從2000人擴大至5000人，也因此在網上招聘，招聘訊息特別要求，「有良好的政治覺悟與素養優先，有較強的政治敏感度與鑑別能力優先，共青團員和黨員優先」。

(旺報)