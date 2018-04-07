歡慶男孩節 4300支鯉魚旗飄揚日本群馬天空

2018年04月07日 17:46 中時 徐力剛

日本「鯉魚旗之鄉祭」即日起至5月6日盛大舉行。（圖片取自朝日新聞）

夜晚七彩鯉魚旗在燈光投射下，散發出絢爛光彩。（圖片取自朝日新聞）

4300支鯉魚旗高掛河面，伴隨清風吹拂。（圖片取自朝日新聞）

據《朝日新聞》報導，日本群馬縣館林市舉辦「鯉魚旗之鄉祭/こいのぼりの里まつり」，即日起至5月6日在市中心鶴生田川畔舉辦大型慶祝活動，綿延2.5公里鯉魚旗隨風飄舞，夜晚燈光投射七彩鯉魚旗反射絢麗光澤，吸引旅客慕名前來。

此次活動聚集約4300支鯉魚旗，將各家庭棄用鯉魚旗回收再利用，賦予鯉魚旗全新生命帶動在地觀光。館林市內設置5個展覽會場，每天晚間6時至10時點燈，採免費入場。

日本端午節在每年5月5日，這天同時也是「男孩節」。自古日本與中國在經濟及文化交流密切，奈良時代端午習俗傳至日本，每逢過節各家配戴或門前懸掛菖蒲、魁蒿，起到驅魔避邪之效。富裕家庭擺放頭盔鎧甲及武士人偶，期許「孩童成長茁壯」，普通家庭則以布或紙繪製鯉魚圖騰做成旗幟，懸掛於屋頂上。

鯉魚旗顏色、款式、大小各異，常見有藍色、綠色、黑色與紅色，一個家庭會在同一旗桿掛上多支鯉魚旗，代表家族人丁興旺，最大隻黑鯉魚又名「真鯉/Magoi」象徵父親;第二大紅鯉魚是象徵母親的「緋鯉/Higoi」;下方小隻鯉魚則是代表孩童的「子鯉/Kogoi」。

(中時)