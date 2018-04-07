王瞳18年拚到4房 蘇晏霈慶生許願效法

王瞳先前出席活動。（取自臉書）

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蘇晏霈和王瞳感情好，今在慶生會上玩親親。（洪秀瑛攝）
同門藝人幫慶生。（洪秀瑛攝）
同門藝人幫慶生。（洪秀瑛攝）
同門藝人幫慶生。（洪秀瑛攝）
紅毛主持蘇晏霈慶生會。（洪秀瑛攝）

民視小旦蘇晏霈今辦30歲生日粉絲會，同門的王建復、王瞳、方馨、Gino、樓心潼、王燦、紅毛等人到場，蘇晏霈許下生日願望除了身體健康，也希望今年能買房孝敬父母，最少要看2000萬房子，她身邊有多位追求者，比起男人，笑稱比較想買房孝敬爸媽，覺得找房子和找男人都需要「緣份」。

蘇晏霈出道後把收入都交給爸媽管理，她說這方面和王瞳一樣，買房也要跟她請教。王瞳堪稱「房產女王」，王瞳笑說「就是把錢交給父母管就好」，她出道18年，目前在台北擁有2間房、高雄和台南各1間。被問婚事，王瞳說已經過了27、28歲想婚的衝動，現在32歲，即使已接近高齡產婦，和艾成的婚事仍不急。

在民視《幸福來了》劇中，蘇晏霈和王建復及王瞳的三角戀受關注，王建復今說「我真的不知道要選誰」？笑稱這幾天3人哭到眼睛像馬卡龍一樣腫，他劇中一次傷兩個女人的心，一旁的王瞳和蘇晏霈哭訴「文隆，把我的珍珠還來，不哭不哭眼淚是珍珠，我們想喝『珍珠撞奶』」，王瞳和蘇晏霈還搞笑示範胸撞胸表示「撞奶」，拍戲之餘成了大夥開心果。

(中時)

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