台維斯盃》亞大區二級保級戰 中華2比0領先伊朗

2018年04月07日 17:35 中時電子報 黃邱倫

台維斯盃亞大區二級升降賽今日在台北市網球中心點燃戰火，雖然受到雨勢影響比賽延後了一個半小時，但莊吉生與楊宗樺在前兩點單打都贏得勝利，幫助中華隊取得2比0優勢，只要再拿下1點就能成功保級。

中華隊此次由去年世大運代表台灣奪得男單金牌的莊吉生掛帥，「小胖」楊宗樺、「A鵬」謝政鵬、彭賢尹與新生代小將許育修組隊迎戰西亞伊朗。

目前世界排名第157名的莊吉，面對伊朗選手莫丹齊（Amirvala Madanchi），莊吉生率先破發，取得3比0領先，隨後雙方互保發球局，第9局莊吉生一分未失的情況下以6比3拿下第一盤。

第二盤前6局雙方互保發球局，直到第7局才由莊吉生破發打破僵局，第8局莊吉生保發5比3聽牌，第9局取得2個賽末點再度破發，6比3幫助中華隊搶得好彩頭。

隨後登場的第二點單打由楊宗樺面對伊朗選手克里丹（Shahin Khaledan），兩人是世界排名分別是250名與1349名，楊宗樺的實力高過對手一籌。

楊宗樺首盤發出3記愛司球，但也出現兩次雙發失誤，遭1次破發，而他在8次破發機會2度得手，6比4勝出：次盤，楊宗樺又發出4記愛司球，而且掌握住唯一的1次破發機會，經過1小時17分戰鬥後6比3取得最後勝利。

(中時電子報)