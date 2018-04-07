母親節寵愛老媽不手軟 飯店豪華客房下殺2.4折優惠

凱達大飯店「豪華客房」潔白色調搭配挑高空間設計，提供旅人舒適休憩環境。（圖片提供／凱達大飯店）

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家宴包廂10人桌宴，12道精緻料理滿足老饕味蕾，售價15000元＋10％。（圖片提供／凱達大飯店）
「港式明爐燒鴨」做工繁複，名列餐廳人氣排行榜。（圖片提供／凱達大飯店）
菜品「金蒜銀河蒸大蝦」爽脆蝦肉混合大蒜香氣。（圖片提供／凱達大飯店）
色澤黝黑「箔金流沙包」外層刷上高貴金箔，掰開麵皮香甜巧克力流沙冒著白煙。（圖片提供／凱達大飯店）

看準母親節商機，凱達大飯店攜手Alvvé面膜，推出全新「寵愛女人」住房專案，5月1日至31日（平假日適用），活動期間入住豪華客房，加碼送2客早餐及Alvvé艾菲灰姑娘面膜花禮盒乙份，享特惠價3999元，原價16690元，祭出2.4折優惠。

慰勞母親一年辛勞，館內「家宴」中餐廳推出6人、10人桌菜及包廂10人桌宴，售價分別為6600元+10%、12000元+10%、15000元+10%。6人桌菜包括開胃美饌、海鮮、時蔬、湯品、甜點等8道佳餚，其中特製「凱達脆皮烤豬腳」為主廚遠赴維也納學習脆皮豬腳製作方式，融合台灣口味研發，先將台灣黑豬前腿肉以義式香料醃漬3天，蒸熟後放入烤爐，豬腳外皮酥脆肉質軟嫩，深受老饕喜愛。

10人桌菜必點「港式明爐燒鴨」，嚴選重3.5台斤宜蘭櫻桃鴨為食材，以香料醃漬入味後，淋上糖水倒吊風乾進行烘烤，美味烤鴨秘訣在於火侯，考驗主廚多年功力，甫出爐鴨肉香氣四溢，肥瘦適中肉質讓人大呼過癮。想大啖美味海鮮老饕，不可錯過「金蒜銀河蒸大蝦」將宜蘭草蝦剖背、去泥腸，蒸籠底部鋪滿河粉，蒸製過程吸足蒜泥與鮮蝦香氣。

母親節早鳥優惠開跑，即日起至15日，預訂「家宴」中餐廳母親節10人桌菜或包廂10人，享85折優惠。好康加碼至5月13日止，預定享果汁無限暢飲及特製生乳卷蛋糕乙條;前40組完成全額付訂，贈送Alvvé艾菲灰姑娘面膜乙盒。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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