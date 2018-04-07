房子還在卻空無一人！學者示警「極限村落」恐滅村滅農

彰化縣大城鄉台西村，「房子還在，卻已空無一人！」學者驚嘆。(圖/徐世榮臉書)

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中時電子報
/綜合報導

長期關注「土地正義」議題的政大地政系教授徐世榮，日前帶領研究團隊走訪彰化縣大城鄉台西村，徐世榮驚嘆「房子還在，卻已空無一人！」示警台灣已經出現了「極限村落」，希望喚醒政府重視農村人口外流問題。

徐世榮在臉書貼文指出，「上週末研究團隊走訪彰化縣大城鄉台西村，我們站在堤防上，許奕結老村長告訴我們，眼前這些房子現在幾乎都是沒有人住的。」

徐世榮示警「台灣應該像日本一樣，已經出現了「極限村落」，該怎麼辦？」

極限村落之名來自日本「限界集落」，是日本社會學者大野晃所創，意指農村因人口外流導致空洞化、高齡化，65歲以上人口占半數以上，共同體的機能維持已達到極限狀態的村落。

據報導，嘉義縣六腳鄉永賢村是全國最「老」的村落，目前每一百人中，有35人是六十五歲以上老人。專家推估，11年後，永賢高齡長者將突破50%，可能成為全台第一個「極限村落」。永賢村十年來只有14名新生兒，其中民國99年及102年新生兒掛零，嬰兒哭鬧聲被視為「天籟」；晚上7點整個村落已經暗黑寂靜，村落道路上幾乎看不到人車。

彰化縣大城鄉台西村也正走向「極限村落」，政大地政系教授徐世榮心憂示警，網友留言指「中南部一堆鄉鎮都岌岌可危，不僅可能滅村，還可能滅農..」亦有網友建議「配套是要有經濟發展、就業資源，吸引年輕人或二度就業，才能長久。」防範「極限村落」在台灣漫延。

(中時電子報)

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