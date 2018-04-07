《中時晚間快報》5年來最嚴重沙塵暴 台西PM10達褐爆級

2018年04月07日 17:58 中時電子報 綜合報導

◎5年來最嚴重沙塵暴 台西PM濃度飆至10 達褐爆級

由於中國北方沙塵暴吹向台灣，台灣發生近5年來最嚴重的沙塵。環保署指出，約莫從昨（6）日晚間6時開始影響，雲林台西PM10更一度飆高至近每公尺900微克，環保署指出，此次可能會是改制為空氣品質指標（AQI）以來，24小時平均值首次達到最嚴重的「褐爆」等級，預計要到明天才會轉好。

◎蕭習會可望10日登場 研判聚焦惠台政策

2018博鰲論壇8日登場。針對前副總統、兩岸共同市場基金榮譽董事長蕭萬長可望在10日與大陸國家主席習近平會晤，大陸涉台學者表示，鑒於當前國際及兩岸情勢，今年博鰲論壇舉辦「蕭習會」的可能性非常高。習近平談話可望聚焦惠台政策的推進，及中華民族偉大復興過程中，兩岸關係發展至關重要。

◎總統開始「喬」新北 呂秀蓮：民進黨會起變化 蔡要小心

身兼黨主席的蔡英文總統，今天開始展開新北市長人選協調。前副總統呂秀蓮今天表示，可以看出民進黨在2020年會起變化，黨內派系會重新組合，蔡總統要小心因應。今天喜樂島在高雄也成立，對蔡總統來說，是非常嚴厲的挑戰。

◎孫安佐被疑精神有問題？ 律師：事有蹊蹺

狄鶯、孫鵬18歲獨子孫安佐涉恐攻遭捕，夫妻倆為了救援孫安佐不計代價，孫家委任雙律師原訂台灣時間今天凌晨3點半召開記者會，但在開始前90分鐘無預警以「不可預見情況」宣布延期，引起媒體錯愕。

(中時電子報)