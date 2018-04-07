《中時晚間快報》5年來最嚴重沙塵暴 台西PM10達褐爆級

5年來最嚴重沙塵暴 台西PM濃度飆至10 達褐爆級

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中時電子報
綜合報導

◎5年來最嚴重沙塵暴 台西PM濃度飆至10 達褐爆級

由於中國北方沙塵暴吹向台灣，台灣發生近5年來最嚴重的沙塵。環保署指出，約莫從昨（6）日晚間6時開始影響，雲林台西PM10更一度飆高至近每公尺900微克，環保署指出，此次可能會是改制為空氣品質指標（AQI）以來，24小時平均值首次達到最嚴重的「褐爆」等級，預計要到明天才會轉好。

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(中時電子報)

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