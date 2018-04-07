火金姑來了　台南關子嶺大凍山步道成秘境

2018年04月07日 18:09 中時 莊曜聰

賞螢季節到來，台南市3大賞螢點陸續有螢火蟲現蹤，有攝影愛好者在關子嶺大凍山拍到螢火蟲爆發美景。(讀者郭信良提供)

新化林場是距離市區最近的賞螢景點。(新化林場提供)

時序進入4月，螢火蟲季節來臨，南市幾個賞螢據點都開始有追螢民眾，包括楠西梅嶺、南化關山及離平地最近的新化林場，但不只這些較為人知的景點，南市登山熱門的大凍山步道，最近成為攝影發燒友認證的追螢景點，還拍下火金姑大爆發的美景。

大凍山步道位於台南白河，鄰近關子嶺溫泉區，標高1241公尺，是南市最高峰，也是小百岳之一，是熱門的登山健行路線，不論平日或假日都有不少遊客前來，夜間則恢復原始山林的靜謐，也成了螢火蟲的樂園。

10多年前大凍山曾經發現黃胸黑翅螢棲地，連溪水中都找得到幼蟲，後來因為步道改善工程，破壞當地水域環境，使得原有的棲地遭破壞，螢火蟲一度絕跡，近年來生態恢復，夜間又開始發現螢火蟲身影。

攝影愛好者郭信良說，登山客活動都在日間，入夜人跡罕至，就成了賞螢的去處，為了不打擾這些嬌客，手電筒都會覆上紅玻璃紙，架設攝影器材時幾乎摸黑，還得用遙控器遠程操作，才能以最低干擾方式記錄下美景。

台南市公認的3大賞螢區分別是楠西梅嶺、南化關山及新化林場，各有特色，其中南化關山位處台南、嘉義、高雄三地交界，因為地處偏遠人煙罕至，有利螢火蟲族群繁衍，區內賞螢點多，但因交通不便，需要當地居民導覽才能一窺堂奧。

楠西梅嶺是風景區，台南市府結合當地農事體驗推出的「梅嶺賞螢季」將於21日登場；新化林場則是距離都市最近的賞螢點，海拔不到100公尺，進入林場後半個小時就能到達棲息地，去年結束委外由中興大學自行經營，14日起到5月20日止，每周三、五、六、日開放民眾上網登記，由專人導覽賞螢。

(中時)