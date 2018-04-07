巴基斯坦梟龍戰力狂飆！將裝備陸製KLJ-7A型雷達

一架梟龍戰機。(圖/Wikimedia Commons)

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中時電子報

由巴基斯坦航空聯合體(Pakistan Aeronautical Complex, PAC)和中國航空工業集團(AVIC)共同開發的梟龍戰機，目前隸屬於巴基斯坦空軍的編制之下。日前媒體報導，這款戰機打算採用中國製造的主動電子掃描陣列雷達系統進行大升級，預計梟龍戰機的作戰實力將再大幅提升！

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據《外交家》(The Diplomat)網站報導，中巴聯合製造生產的梟龍戰機近期傳出將裝備最新的陸製KLJ-7A型主動電子掃描陣列雷達系統。

報導引用中國電子科技集團公司第14研究所所長胡明春說，這種雷達可以追蹤數十個目標，還可以同時打擊其中幾個。此外，它還有良好的抗干擾能力，能讓戰機避免受到敵軍電子波的干擾。同時，它還可以擴大戰機的偵查範圍，在被敵軍發現之前先發現對方，精準主導作戰的節奏！

另據新浪軍事報導，胡明春日前透露，中國研究人員開發出一種新的軍用雷達技術，可以探測到太平洋上空的隱形轟炸機和戰鬥機，目前這款雷達開發已達到一個高峰。他認為中國在機載預警雷達的領域可以說已經領先全球技術。

梟龍戰機是一種多功能作戰飛機，能夠發射空對空、空對地和反艦飛彈等。它的主要研發工作，是由中國航空工業集團旗下的成都飛機工業集團負責。

(中時電子報)

文章來源：Pakistan’s JF-17 Fighter Jet to Be Upgraded With Chinese Radar

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