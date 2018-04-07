富二代星兒上節目喊不需要她 黃聖依尷尬道歉

2018年04月07日 18:11 中時電子報 蔡曉婷

黃聖依發文向兒子致歉。（圖／取自黃聖依微博）

35歲「星女郎」黃聖依最近帶著她與富商尪楊子所生兒子「安迪」上實境節目《媽媽是超人》，母子倆在節目中可說默契倒數，黃聖依還一度記錯兒子年紀。而安迪被問到「爸媽常不在身邊會孤單嗎？」他竟成熟回答：「不孤單，因為已經習慣了」，令黃聖依難過噴淚，事後還在微博發文向親生兒子致歉，話題十足。

黃聖依11年前嫁給身家百億的楊子，最近她帶兒子上節目，奢華豪宅也首次曝光，楊子的母親、也就是黃聖依的婆婆更在鏡頭前首次現身，高談疼孫闊論，表示：「安迪喜歡出去玩，我就給他建了一個遊樂場；安迪喜歡滑雪，我們就給他建了一個滑雪場」。

最近製作單位對黃聖依母子進行默契大考驗，問兩人：「平時爸媽工作忙時，安迪會感覺孤單嗎？」黃聖依回：「應該會吧！」未料安迪想都沒想，直接說：「不孤單，因為我已經習慣了」，令黃聖依當場落淚，隨後發文說：「我在想也許作為媽媽的身份，我的確應該跟安迪說聲對不起！還沒有很瞭解安迪，他卻慢慢的長大了，回頭想想，還是有很多遺憾的，現在真心覺得，什麼都代替不了對孩子的陪伴」。

黃聖依更說，很羨慕兒子和婆婆之間的祖孫情，安迪的一句「習慣了」使她難過不已，決定未來給兒子更多陪伴，網友則說：「你多跟他互動吧，有時他說的話你都沒接」、「覺得黃聖依真的應該多陪陪安迪，自己的親生孩子都變得生疏了」、「別讓孩子只覺得媽媽是個陌生的名詞，別讓孩子心寒」、「不要只發文，要回頭多陪孩子」。

(中時電子報)