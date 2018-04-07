臉腫腫...屏縣府護墾丁「99.999％是好店家」 遭人渣文本神打臉

2018年04月07日 18:19 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

墾丁一而再、再而三發生坑殺遊客事件，近日又再度發生180元乾麵事件和墾丁福華坐地起價3300元風波，讓大家對墾丁信心跌到谷底，甚至嘲諷根本是「坑丁」。對此屏東縣政府澄清要大家別以訛傳訛，表示「別把個案當通案，99.999%店家都是無妄之災」，卻慘遭「人渣文本」打臉。

屏東縣政府觀傳處長兼發言人黃建嘉昨天凌晨在臉書上PO文，要大家別再把個案當通案，有99.999%的店家都是無妄之災，只是想把生意做好，最好的留給旅客，更舉例：「滷味，如果口齒留香，一塊豆乾50塊都可以。乾麵，如果念念不忘，一碗300塊，你也可以買單。漢堡，如果不吃會死，一個500塊，你也可以考慮。」

綽號「人渣文本」的輔大教授周偉航看到後，也在臉書上PO文說：「99.999%店家是好的。這個數字代表當地至少有10萬店家，然後1家是壞的這樣。所以我特地去查了屏東縣的營利事業家數，所有行業總共也才3萬8000家。處長，國稅局可能會先約談你其他6萬1000家跑到哪了」。

網友看到後也紛紛附和：「中華民國顯學：講幹畫」、「遊客運氣超差，都這麼剛好踩到那0.001%」、「說謊不打草稿」、「還敢說市場機制，那憑甚麼要中央補助他們」。

(中時電子報)