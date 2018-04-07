拋錨車停路旁釀死亡車禍 駕駛遭判刑6月

蔡姓婦人將故障貨車暫停路旁，卻意外釀成一起死亡車禍，遭法院依過失致死判刑6月。（林和生翻攝）

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蔡姓婦人將故障貨車暫停路旁，卻意外釀成一起死亡車禍。（林和生翻攝）

54歲蔡姓婦人去年駕駛貨車行經屏東縣新埤鄉，卻因車輛引擎熄火無法繼續行駛，找來家人將車暫移路旁，無奈當晚竟造成一名莊姓騎士意外撞擊後車斗傷重不治，屏東地院法官認為蔡女未在車後擺放反光標誌釀禍，依過失致死罪判決6月有期徒刑，得易科罰金。

蔡女向警方表示，2017年5月7日下午3時許欲將放置農舍的水桶載回家，途中因貨車突然熄火故障，她電請家人到場處理，合力將貨車推至前方約100公尺前的路邊慢車道停放，並在車輛後方放置1個三角錐，隨即離開現場。

巧合的是，莊姓騎士當晚沿道路同方向直行，疑因未注意車前狀況，導致從後追撞貨車左後車尾，莊男當場倒地，全身多處開放性骨折且脾臟撕裂，緊急被送往東港安泰醫院救治仍回天乏術。

事故當下蔡姓婦人兒子行經現場，並向警方表示貨車是家人所有，是因故障才停放該處，因此循線找到肇事的蔡女；她坦承車輛是自己開的，不過否認涉犯過失致人於死犯行，她強調，為避免事故刻意在貨車後方放置1個三角錐。

但承審法官認為，蔡婦將故障貨車停放路邊卻未依規定停放於不妨礙他人通行的地點，且未擺放明顯的夜間警示標誌即離開現場，導致被害人因而死亡，造成寶貴生命喪失而無從彌補過失程度，加上迄今未能與告訴人達成調解，惟念婦人坦承犯行、顯有悔意，審酌後判刑6月，全案仍可上訴。

(中時)

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