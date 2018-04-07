民進黨正式啟動新北徵召 羅致政：沒有勸退誰

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身兼黨主席的總統蔡英文今天下午分別邀請地方力拱參選的前行政院長游錫堃及有意參選新北市長的綠委吳秉叡、羅致政到官邸討論新北市選舉，羅致政指出，今天是正式啟動徵召機制，但沒有拿出民調說要勸退誰或要誰參選。他還是支持游錫堃參選，但無論黨中央最後做什麼決定，都會全力支持。

羅致政也提到，今天是總統第二次約見游錫堃，第一次是在1月23日，當時游錫堃表明沒有參選意願後，黨中央就建立在游錫堃不參選的情況下，往「某個方向」去佈局，這個局勢演變到現在，要做一些轉變的確有困難，但不是因為民調，而是當時的佈局經過這兩個月就是這樣發展。羅致政說，今天有沒有新的變化他不知道，但民進黨的確到了該做決定的時候。

對於吳秉叡在臉書聲明提及黨中央有「新的考量」，羅致政說，他不認為有任何新的考量，因為總統及整個團隊對新北選舉的看法一致，希望推出最能勝選、基層最支持的候選人，這樣的態度跟思考都沒有太大改變，不過他尊重吳秉叡決定，這樣的做法也是讓黨在團結氣勢下，能有機會贏得新北選戰。

羅致政也說，討論過程也有提到如何打這場選戰，因為國民黨確定派出侯友宜，思考方向就很清楚，必須思考幾個候選人中誰最能對照、最有優勢。羅致政表示，民調只是一種參考，但不是絕對，要找出哪個候選人能打出有火花、有勝選機會的選戰。黨中央這時啟動徵召機制，相信一兩個星期就會確定。

(中時)

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