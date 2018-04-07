管中閔「被兼職」 國立科大教授：台灣大專校院也這樣亂掛名

2018年04月07日 19:02 旺報 簡立欣

教育部連假前夕宣布將組成「跨部會諮詢專案小組」，釐清台大新校長管中閔在大陸交流活動；對此法界人士表示，注意到跨部會小組沒提論文和獨董，「等於間接證實管中閔這兩案的清白。」另一位國立科大教授則表示，廈門大學把管中閔演講掛名兼職，但其實國內也是這樣做，都是為了招生，「以我的建議是如果教育部要針對管中閔，那也要查全國所有大學教授！」

台大新校長管中閔當選已屆滿3個月，教育部仍遲遲不發聘書，甚至台大校長遴選委員會、台大臨時校務會議都認定當選毫無疑義、擱置卡管提案，教育部仍要組跨部會小組。

不願透露姓名的法界人士表示，各界都把焦點放在跨部會，他卻注意到所謂的跨部會小組完全沒提到另外兩項指控，即論文抄襲和獨董。「我個人認為，應該是管中閔和台大都已經澄清，教育部實在找不出疑點，因此這兩項指控都是烏龍、無法成立；換句話說，這等於間接證實管中閔論文案和獨董案清白！」

「已經查了3個月，如果真的有不法情事，早就一刀斃命，管中閔能到現在還沒事？」這位法界人士表示，《憲法》是保障言論自由沒錯，但言論自由不代表能夠虛構內容，甚至在當事人已經澄清、說明不是事實之後，還繼續散播，還不去合理查證，甚至惡意虛構事實，那就構成「實質惡意」原則，是會吃上官司的。

另外某國立科大教授也「自首」：其實他也在廈門大學「兼職」，因為去演講一次。這位教授說明，廈門大學有暑假課程，學院會聘請知名學者讓研究生免費修課，費用都是學校負擔；原則上是要開課一個月，但若教授時間有限，兩周內就上完。對學者來說等於是兩周的演講課程，對學校來說掛名兼職，是做師資號召。至於費用是請教授在學校開戶，教授都會認為是演講費，因為它也不是薪水，薪水每個月都要付的。

這位教授進一步說明，其實台灣的大專校院，包括他們學校也是這樣，只是台校可能會區別兼任跟專題講座。「大家都亂掛名，為了招生，這是沒有辦法的策略！」這位教授說，教授圈都知道這是怎麼回事，「以我的建議是如果你要針對管中閔，你要針對全國所有老師！」

「還有很重要的一點，大陸所謂博士生導師是指有資格去指導博士生，而不是真正去當導師，這一點很重要！」這位教授表示，兩岸名詞有很多定義上的差異，要了解才不會錯殺。

(旺報)