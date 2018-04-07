經營主場玩創意 看看千葉羅德怎麼做

2018年04月07日 19:16 中時電子報 蔡銘仁

中華職棒在富邦悍將進駐新莊棒球場後，四隊都有自己的主場，打造具自己球隊的球場，成為各隊的任務之一，推行主場制已久的千葉羅德主場ZOZO海洋球場，有哪些值得學習之處？一起來看看。

日本職棒講究屬地經營，羅德施行得相當設底。要前進ZOZO海洋球場，多數人會搭乘JR電車到海濱幕張站再轉接駁車，該站就設有羅德吉祥物的擺設。搭上接駁車前往球場的路上，也能看到不少路燈，有羅德的錦旗做為裝飾。

在JR海濱幕張站外的羅德吉祥物。(蔡銘仁攝)

千葉海洋球場1990年啟用，2010年後由QVC公司取得冠名權，更名為QVC海洋球場，去年改由ZOZO集團接手，改為ZOZO海洋球場。這座球場是已邁入第28個年頭的老球場，加上臨海歷經風吹雨打，單從外觀來看，可以感覺到它不算是年輕的球場，但也稱不上老舊。

羅德1992年從仙台宮城球場搬遷至此，自然也擔起維護跟經營工作。球場場外設有多個攤販，球場內也有販賣飲食的店家，盛裝食物的餐盒上，幾乎都印有羅德的隊徽；特別的是，場內的速食店和球隊結合，如「謎之魚SET」就用上謎之魚造型的餐盒，替商店增加噱頭。

場外販售食物的店家，也用印上羅德隊徽的餐盒盛裝食物。(蔡銘仁攝)

羅德海洋球場內的速食店。(蔡銘仁攝)

羅德場內的速食店，有搭配球隊設計特色餐點。(蔡銘仁攝)

此次在新球季開始，適逢羅德的老將福浦和也正朝2000安里程碑邁進，球隊商店也販售有「FUKU METER」字樣的T恤；這T恤能自行寫上數字，福浦安打數變動時，胸前數字能自行修改，頗有跟著球員一起追紀錄的意味。

羅德商店內販售福浦和野的T恤，能隨安打增加自行更改數字。(蔡銘仁攝)

商品跟美食街的操作，現在四隊主場幾乎都有，要說有差異，也不算真的太大。不過，羅德球場很特別處，在於有時賽後，會舉行進球場巡禮的活動。觀眾們出場後，能走到左外野後方出入口排隊進場。

進球場不只巡禮，有時也會搭配活動，比如跑壘、挑戰回傳本壘等，球迷們能在內野跟外野走動拍照，球場不再只是球員征戰的場域，賽後短暫成為大人小孩們奔跑嬉戲的運動場。但羅德球場跟台灣球場不同的是，他們內外野都是人工草皮，只有四個壘包和投手丘周圍有紅土。

賽後羅德球場開放給球迷進場。(蔡銘仁攝)

球迷近距離看到球員比賽時的休息室。(蔡銘仁攝)

羅德球場內野跟外野大部分都是人工草皮。(蔡銘仁攝)

讓球迷進場，球場的維護會變得不容易，尤其台灣球場多以天然草皮跟紅土組成，維護會更難；如先前桃園棒球場外借給五月天辦演唱會後，草皮幾乎都得重鋪。不過，能藉此讓球迷跟球場、球隊更貼近，是值得參考的一個噱頭。

(中時電子報)