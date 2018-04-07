台西空氣品質褐爆 環保局：儀器是不是壞了？

2018年04月07日 19:17 中時 周麗蘭

道路的能見度勉強能看見交通標示但字體不清。（周麗蘭攝）

受到5年來最嚴重一次大陸沙塵暴影響，雲林台西測站AQI（空氣品質指標）飆出600的「褐害」等級，台西民眾表示從來沒看過天空這麼灰，工作完鼻孔都是黑的。不過，台西測站數值遠高於更靠近濁水溪的旭光、楊賢、麥寮三測站，卻也讓雲林環保局一度懷疑是儀器壞掉，但環保署表示無誤。

6日下午雲林縣沿海、濁水溪畔沿線鄉鎮颳起大風，越晚颳越大，西螺、二崙、崙背鄉一帶民眾緊閉門戶，沙塵打得門窗沙沙作響，民眾形容「狂風怒吼好像要地震」。

但根據環保署的空氣品質監測站資料顯示，7日全台AQI指數最高出現在台西測站（台西國中附近），早上7點高達400，10點時飆破600，直到中午12點都還未降低。

雲林縣環保局派員前往台西鄉查看，只看到天空比平日更灰一點的灰濛濛程度，沒有嚴重的風沙，還不及去年濁水溪畔揚塵的沙塵暴景象，懷疑監測儀器是否故障。

廖崇圜指出，數值那麼高應該會像濁水溪一樣，一片片灰塵飄過來的感覺，台西AQI飆那麼高主要是PM10（懸浮微粒）非常高，但現場卻看不出來。

廖崇圜說，台西測站沒什麼大型污染源，離濁水溪又遠，但測得的懸浮微粒指數比二崙旭光站、二崙楊賢還高，從來沒這樣的經驗。

廖崇圜轉述環保署對台西測站數據的解釋是「6日揚塵留下的汙染加上7日的污染」。

不過對於這兩天的空品，台西人很有感，一名60歲鄉民堅定表示，一輩子沒看過這麼霧的天空，以前空氣不好風一吹就散了，7日並沒有。

另名年輕鄉民表示，7日早上起床來工作，做完整個臉都是沙，整個鼻孔都很噁心，「昨天（6日）還沒有這樣，今天（7日）比較誇張一點。」

(中時)