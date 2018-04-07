父曾被嗆「外省豬」網友感觸深 李艷秋：我決定我的身分認同

2018年04月07日 19:11 中時電子報 黃麗蓉

資深媒體人李艷秋說，她2年前發表在個人網頁的文章，她提到父親長眠五指山國軍公墓之感，該文至今仍在網路上大量轉傳，讓她深受感動。資深媒體人李艷秋今在臉書堅定說，我的身分認同，由我自己決定！

李艷秋2年前在該篇文指出，記得父親第一次聽到「外省豬滾回去」的聲音時問她：「台灣人不都是外省人嗎？」她聽出父親的不安、疑惑和憤怒。她安慰說是政客刻意挑起的仇恨，台灣社會已趨理性，她還跟爸開玩笑説：「沒有這批外省豬，我們就是中華人民共和國台灣省，我就是紅衞兵了。」

李艷秋還說，父親跟她都沒料到，政客挑起的族群仇恨，在這塊土地像癌細胞般蔓延開來，被冠上外省第二代的稱呼，「這個頭銜標示著我的政治不正確，明示我先天基因就不愛台灣，所以即便是工作上為所當為，批評台灣人總統，甚或揭發台灣總統貪汙，你的心意都是不純正的，因為你是外省人，你親中，你沒資格。」李艷秋說，她沒聽父親喊過愛台灣，但他在台灣的每一天，都用行動守護這兒，如果爸在世，李艷秋想跟他説，「你這個外省人，一點都沒有愧對這塊土地，你不需要無恥無良的政客來裁定你是哪裡人。」

李艷秋今天感動地說，看了一篇篇情深意切的留言，一個個辛酸堅強的故事，「原來，我的成長，就是你的經過；我的心情，就是你的思緖。」她邀請大家説説自己的、父母的、先人的故事吧！談談台灣的、大陸的、家鄉的情感吧！我們俯首，也希望當權者謙卑的聆聽。

網友說：「真的很感動！我父親也是黃埔的，一身獻給國家保衞國家，為國犧牲奉獻，如果還在世，看到現在社會的亂象情何以堪，為了讓國家強盛，大家一起努力吧！不要在說我們是外省豬了！我也以老兵之女為榮，以身為外省第二代為傲。」、「看了艷秋姐的文章，感觸甚深，我與妳小時有著頗為類似的記憶，只是我父親在開放大陸探親前，就不幸過世了，無法回鄉探親，客死異鄉？還是他鄉做故鄕，只是台灣是他老人家埋骨之所在。大時代的洪流，小人物的故事。」、「拭淚！我們的父執輩當年剿匪抗戰，犧牲奉獻，隨政府撤退來台，建設台灣，在此安份守己，無奈現在卻被視為老賊，誰能為他們伸張正義？」

(中時電子報)