張榮發基金會做公益　邀視障提琴家舉辦音樂會

張榮發基金會在今（7）日下午在基隆長榮桂冠酒店舉辦「愛在藝起」音樂會，邀請知名視障小提琴音樂家陳敦邦演出，希望達到在地推廣音樂藝術文化，也希望喚起民眾愛心，加入關懷弱勢族群行列。（李其樺攝）

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張榮發基金會在今（7）日下午在基隆長榮桂冠酒店舉辦「愛在藝起」音樂會，邀請知名視障小提琴音樂家陳敦邦演出，希望達到在地推廣音樂藝術文化，也希望喚起民眾愛心，加入關懷弱勢族群行列。

今年65歲的視障小提琴音樂家陳敦邦，自從國小3年級罹患視網膜色素病變，視力每況愈下，學生時期就讀台北盲聾學校，也在此時奠基對於小提琴的興趣，高中畢業後獲推薦進入文化大學音樂系就讀，為國為首位就讀音樂系的盲生；後來歷經多年刻苦努力求學和師長親友提攜，才達到今日的音樂成就。

陳敦邦表示，這一路走來，他最感謝的人是同為視障音樂家的恩師吳必聲，是吳老師給他機會，用心教導提點技法，並帶著他參加國內大大小小的比賽，給他建立無比信心；另外，他自身對於小提琴高度的興趣和熱誠，使他不斷精進提升技藝，當大部分同期學生畢業後就放棄音樂，只有他緊抓住機會不放，最後得以破蛹而出。

陳敦邦先後在長榮桂冠酒店大廳和宴會廳，以小提琴獨奏演出，諸如《卡農》、《四季》、《天空之城》、《家後》等數十首中外經典名曲，專注陶醉的神情和敬業精神，博得在場觀眾鼓掌喝采。

張榮發基金會表示，今年度首度結合身障藝術人士，將在全台長榮桂冠連鎖酒店展開系列公演，上半年度邀請展翼合唱團的視障音樂家來表演，下半年度將邀請身障畫家秀才藝，提供身障族群展現藝術才華的舞台。

(中時)

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