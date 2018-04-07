SBL》裕隆手感冰冷 富邦搶下季後賽次輪首勝

2018年04月07日 19:16 中時電子報 黃及人

第15季超級籃球聯賽(SBL)季後賽第2輪7日在彰化縣立體育館開打，率先登場的是，例行賽排名第5的富邦勇士遭遇排名第1的新北裕隆，趁著對手三分手感冰冷，富邦最後以76比71力挫裕隆，搶下季後賽次輪首勝。

呂政儒開賽就從右邊切入上籃，順利完成「三分打」，宣告他的手傷無恙，可是「豪弟」林書緯首節表現搶眼，單節投6中4、獨拿10分，幫助富邦打完第1節，取得23比12領先，裕隆首節三分手感冰冷，竟然投10中1。

裕隆的三分外線來到次節稍有起色，奈維爾、呂政儒與陳世念各進1顆三分球，幫助裕隆逐漸追上，不過富邦也靠宋宇軒切入，持續穩住領先局面，李德威此節還剩23秒投進三分球，幫助裕隆打完上半場，追到30比37落後。

來到下半場，裕隆一開始就打出7比2攻勢，一度縮小差距到2分，可是富邦仍有辦法持續掌握領先優勢，靠的是林孟學、張伯維、劉韋辰等替補球員的火力，幫助富邦打完前3節，仍以56比51領先裕隆。

打到最後7分鐘，裕隆總算靠著周柏臣上籃追平，接著更靠胡凱翔的罰球，首次超前了比分，此時富邦洋將塞勒更吞4犯，不過打到最後1分42秒，富邦靠著蔡文誠兩罰俱中，重新取得70比69超前，戰情再次緊繃。

張宗憲最後30.2秒的上籃，遭到奈維爾火鍋伺候，球權也回裕隆那邊，沒想到裕隆發生傳球失誤，除了造成呂政儒5犯，更讓林書緯兩罰俱中，接著胡凱翔的出手也遭張宗憲封阻，張伯維兩罰俱中宣告富邦勝利到手。

裕隆全場三分球41投9中，命中率僅2成20，手感低迷程度簡直匪夷所思，接近兩周的休息調整，似乎反而給他們帶來反效果。

(中時電子報)