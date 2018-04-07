男星揣摩日宅男誤闖情色店 驚見原味內褲！

2018年04月07日 19:27 中時 徐桐炘

導演陳鈺杰和姚淳耀抽出感謝祈福卡活動大獎機票得主。（華映提供）

男星姚淳耀7日出席電影《盛情款待》活動，他曾演出《一頁台北》及偶像劇《我的自由年代》，更在前年獲得金鐘獎最佳行腳節目主持人的肯定，此次展現超強語言能力，一個半月內練出流利日文，還深入日本宅男出沒的漫畫店體驗「宅文化」，卻意外闖入4層樓高的成人用品店「信長書店」，讓他直呼大開眼界：「連原味內褲都有！」

姚淳耀在片中飾演喜愛日漫並前往日本打工寄宿的宅男，他之前為演《燦爛時光》學過日文，此次卻得和許多日本演員對戲，幸好劇組聘請來自關西的老師，每週一對一教學，並為他客製化關西腔台詞，他笑說：「老師自己還會先演一遍！」

為揣摩宅男走路方式和神情，姚淳耀在日造訪許多漫畫店，「他們都很怪，但又有一種魅力。」看到女孩在大熱天仍堅持穿著棉襖看漫畫，讓他相當敬佩。不過最驚嚇的莫過於走進大型成人商店，他忍不住分享，「一樓賣AV動漫、二樓都是DVD，還會播放預告，所以都是『聲音』。」到了三、四樓則是各式用品，被問是否有戰利品，他開玩笑附和：「收購囉！」

姚淳耀和日演員田中麗奈、余貴美子有不少對手戲，他直讚田中中文流暢，「她在私底下都用中文聊天，不用翻譯，還會自己修飾台詞。」田中曾向導演北村豐晴學過不少台灣垃圾話，姚透露她會罵「靠北」，「但是太可愛了，好想被她罵！」余貴美子身為日本影后，卻毫無架子，還問姚：「可以幫我簽名嗎？」又很照顧所有演員，也讓他徹底感受到日式「盛情款待」。

(中時)