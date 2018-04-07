玩蟲子、翹課、讀禁書 黃春明憶童年

2018年04月07日 21:02 中時 許文貞 、 季志翔

臺灣國寶級文學大師黃春明7日分享他所看到桑貝如何用一雙不同世俗的眼光看待生活的種種。（季志翔攝）

長期投入兒童繪本、兒童劇創作的84歲作家黃春明，會怎麼看86歲卻依舊充滿童趣的法國插畫家桑貝？黃春明表示，桑貝童年也是在家裡待不住的小孩，「他的媽媽很兇，爸媽都在吵架，但這樣頑皮的小孩總喜歡人來瘋。在過去窮困的環境下，小孩一直在想像另一個世界。」

黃春明今（7）日出席台北一場講座，談僅比他大兩歲、卻同樣經歷窮困童年的桑貝。黃春明今年已高齡84歲，近年抗癌成功，雖然體力較弱，但氣色佳，說話仍中氣十足，講起故事來比手畫腳，中文台語夾雜，十分生動，現場觀眾笑聲連連，「我還是站著講話，坐著反而違背習慣，很不舒服。」

桑貝當初是「恐嚇」出版社：「如果你不幫我出畫冊，我就把《淘氣尼古拉》停掉。」因而才有了他的第一本畫冊《簡單，不簡單》，桑貝這樣「恐嚇」的調皮玩心也是源自於童年。黃春明笑說，以前窮的時候，不能買玩具，小孩子只能自己做，當然什麼都自己來。

「我們就是從那麽驚險的地方走來，那裡好美，好好玩，也好危險。」黃春明表示，過去的時代雖然窮困，但生活、想像力、家庭是豐富的，現在回想起來，都還是快樂的。

黃春明也回憶自己童年頑皮，在小孩間總喜歡當領袖，不敢說自己做不到，愛出風頭，但他的「搗蛋」，讓他常常溜進戲院看電影結局、亂敲廟宇的鼓、玩蟲子、翹課亂跑、讀了白色恐怖時期被禁的沈從文、契可夫等作家的書，這些經驗都成為後來創作的養分。

「現在的大人都只要小孩乖、不搗蛋就好，小孩子太動腦筋還會挨罵。現在的小孩，好像都不需要動腦了。」黃春明笑說，其實大人只要確定小孩不是做壞事就好，「對大人來說，偷摘水果是壞事，說謊是壞事，但如果換個角度想，也代表小孩的想像力很好。」

(中時)