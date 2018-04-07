台今年爭取參與WHA 學者：希望渺茫

友善列印
旺報

世界衛生大會（WHA）5月21日將於日內瓦登場，衛福部長陳時中7日坦言「今年的情況仍然非常艱困」，整個醫界、台灣民眾都對遭打壓感到忿忿不平。外交部7日也稱，友邦已向世界衛生組織（WHO）提案邀請台灣以觀察員身分參與WHA，要WHO正視台灣對全球衛生安全工作的重要性。

針對台灣今年參與WHA情況，台灣競爭力論壇執行長謝明輝7日受訪表示，行政院長賴清德日前「台獨工作者」說法，很明顯已引起大陸強烈不滿、踩踏《反分裂國家法》的底線，「大陸未發動武力統一就很客氣」，怎會讓台灣持續擴展國際空間？因此台灣今年想參與WHA希望渺茫。

謝明輝說，尤其在中美貿易戰如火如荼，台灣勢必想透過美國幫助，但大陸在國際組織的影響力已今非昔比，台灣要利用中美矛盾趁虛而入，期待恐會落空。

此外，謝明輝也提到，民進黨為操縱選舉、爭取深綠選票，最後一定把無法參與WHA的責任推到中共頭上，藉以操縱綠營支持者情緒、取得選舉利益。

陳時中7日參與活動針對參與WHA情形表示「仍然非常艱困」，但台灣友邦、友好國家都盡力爭取，將有20國家聯合向WHO秘書處提案，要求讓台灣參與WHA，對世界做出貢獻；「不論最後是否收到，都會帶隊向WHA前進」。

對於台灣受到打壓，陳時中說，「不只我忿忿不平，整個醫界、台灣民眾都感到忿忿不平。」他強調，台灣的醫療水平、健保表現都相當優異，希望把相關經驗大聲和世界分享。

外交部7日發布新聞稿表示，我友邦7日陸續致函WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），並附上「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」（Inviting Taiwan to participate in the WHA as an observer）的提案，要求將提案列入今年WHA議程。

(旺報)

杜絕亂象　陸快手禁未滿18歲用戶…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。