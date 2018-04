台今年爭取參與WHA 學者：希望渺茫

2018年04月07日 21:18 旺報 徐維遠

世界衛生大會(WHA)5月21日將於日內瓦登場,衛福部長陳時中7日坦言「今年的情況仍然非常艱困」,整個醫界、台灣民眾都對遭打壓感到忿忿不平。外交部7日也稱,友邦已向世界衛生組織(WHO)提案邀請台灣以觀察員身分參與WHA,要WHO正視台灣對全球衛生安全工作的重要性。

針對台灣今年參與WHA情況,台灣競爭力論壇執行長謝明輝7日受訪表示,行政院長賴清德日前「台獨工作者」說法,很明顯已引起大陸強烈不滿、踩踏《反分裂國家法》的底線,「大陸未發動武力統一就很客氣」,怎會讓台灣持續擴展國際空間?因此台灣今年想參與WHA希望渺茫。

謝明輝說,尤其在中美貿易戰如火如荼,台灣勢必想透過美國幫助,但大陸在國際組織的影響力已今非昔比,台灣要利用中美矛盾趁虛而入,期待恐會落空。

此外,謝明輝也提到,民進黨為操縱選舉、爭取深綠選票,最後一定把無法參與WHA的責任推到中共頭上,藉以操縱綠營支持者情緒、取得選舉利益。

陳時中7日參與活動針對參與WHA情形表示「仍然非常艱困」,但台灣友邦、友好國家都盡力爭取,將有20國家聯合向WHO秘書處提案,要求讓台灣參與WHA,對世界做出貢獻;「不論最後是否收到,都會帶隊向WHA前進」。

對於台灣受到打壓,陳時中說,「不只我忿忿不平,整個醫界、台灣民眾都感到忿忿不平。」他強調,台灣的醫療水平、健保表現都相當優異,希望把相關經驗大聲和世界分享。

外交部7日發布新聞稿表示,我友邦7日陸續致函WHO幹事長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus),並附上「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」(Inviting Taiwan to participate in the WHA as an observer)的提案,要求將提案列入今年WHA議程。

(旺報)