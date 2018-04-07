台今年爭取參與WHA 學者：希望渺茫

2018年04月07日 21:18 旺報 徐維遠

世界衛生大會（WHA）5月21日將於日內瓦登場，衛福部長陳時中7日坦言「今年的情況仍然非常艱困」，整個醫界、台灣民眾都對遭打壓感到忿忿不平。外交部7日也稱，友邦已向世界衛生組織（WHO）提案邀請台灣以觀察員身分參與WHA，要WHO正視台灣對全球衛生安全工作的重要性。

針對台灣今年參與WHA情況，台灣競爭力論壇執行長謝明輝7日受訪表示，行政院長賴清德日前「台獨工作者」說法，很明顯已引起大陸強烈不滿、踩踏《反分裂國家法》的底線，「大陸未發動武力統一就很客氣」，怎會讓台灣持續擴展國際空間？因此台灣今年想參與WHA希望渺茫。

謝明輝說，尤其在中美貿易戰如火如荼，台灣勢必想透過美國幫助，但大陸在國際組織的影響力已今非昔比，台灣要利用中美矛盾趁虛而入，期待恐會落空。

此外，謝明輝也提到，民進黨為操縱選舉、爭取深綠選票，最後一定把無法參與WHA的責任推到中共頭上，藉以操縱綠營支持者情緒、取得選舉利益。

陳時中7日參與活動針對參與WHA情形表示「仍然非常艱困」，但台灣友邦、友好國家都盡力爭取，將有20國家聯合向WHO秘書處提案，要求讓台灣參與WHA，對世界做出貢獻；「不論最後是否收到，都會帶隊向WHA前進」。

對於台灣受到打壓，陳時中說，「不只我忿忿不平，整個醫界、台灣民眾都感到忿忿不平。」他強調，台灣的醫療水平、健保表現都相當優異，希望把相關經驗大聲和世界分享。

外交部7日發布新聞稿表示，我友邦7日陸續致函WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），並附上「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」（Inviting Taiwan to participate in the WHA as an observer）的提案，要求將提案列入今年WHA議程。

(旺報)