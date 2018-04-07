日本新銳金牌樂團Bentham　擔任春吶閉幕壓軸

日本新銳金牌樂團Bentham。(小墾丁渡假村提供)

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日本新銳金牌樂團Bentham。(小墾丁渡假村提供)
日本新銳金牌樂團Bentham。(小墾丁渡假村提供)
日本新銳金牌樂團Bentham。(小墾丁渡假村提供)
日本新銳金牌樂團Bentham擔任春天吶喊閉幕壓軸表演。(小墾丁渡假村提供)

舉辦24年的春天吶喊年年吸引國內外樂團朝聖，首次將全部表演場地移師小墾丁渡假村，春吶創辦人Wade強調，此次180個樂團中，台灣有130團，而國外有50團，日本高達25團，包含Hooch與ET-KING等，韓國則有STAYPULLER樂團等，閉幕壓軸則由日本新銳金牌樂團Bentham擔任。

獨立樂團Bentham在東京已成立7年，正式出道已有2年，曾受邀在日本最大且歷史悠久的音樂祭COUNTDOWN JAPAN表演，陪同超過6,000人歡樂跨年。

Bentham自出道前5年就出過非常多張唱片，曲風是HYBRIDROCK，很會帶動現場氣氛，四年多來，每年在日本都有超過100場的全國受邀演唱，更在今年4月4日發表第一張出道EP，並選擇在展開全日本17場巡迴前，特地前來參加春吶。

原來，Bentham聽聞日本樂團KEYTALK來參加過春吶，因KEYTALK再三表達對春吶的肯定與認同，強調春吶是亞太最重要的音樂舞台之一，所以特地在全國巡迴演唱前排除萬難，帶領總共9位工作人員前來朝聖。

Bentham強調，對台灣一直有美麗的憧憬，非常希望來台表演，抵台後對台灣的夜市印象深刻，由於擔任今年春吶閉幕壓軸，希望台灣的朋友可以來為他們加油！

此外，Wade介紹連續4年前來參加春吶的日本樂團Hooch，主要靠一個吉他與一個鼓，以Blues憂鬱風格讓聽眾很嗨。

ET-KING從日本的OSAKA前來，第一次參與春吶，總共有9位熱血的音樂人，Wade強調，ET-KING的表演不僅厲害也很特別，音樂功夫很強，曲風偏重ROCK。

韓國則有全都是學生的STAYPULLER樂團，走的是POP曲風，Wade解釋，因為韓國沒有春吶類型的舞台，讓青年展現創意與對音樂的夢想，也就缺乏與其他國家音樂人的交流機會。

兩位遠自南非的DJ也非常有特色，首次參與春吶的LCD與Soundsystem，特別會帶動人跳舞與擺動肢體，把南非洲充滿活力與肢體張力的音樂帶進來，分享如何跳南非洲的舞蹈。

(中時)

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