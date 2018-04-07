SBL》有打首輪有差？許晉哲：贏在比賽感與氣氛

富邦總教練許晉哲賽後表示，能拿次輪首勝，關鍵出在富邦有打首輪。(中華籃協提供)

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中時電子報

一邊是跟達欣打了4場激戰，才辛苦晉級第2輪的富邦，一邊則是休息整整10天的裕隆，結果富邦意外扳倒裕隆，率先搶到季後賽次輪勝利，富邦總教練許晉哲認為，富邦能贏的理由是在前面首輪有打，「比賽感與氣氛都很好！」

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「多虧我們剛打完首輪，除了擁有比賽感，也比較不會緊張，球員只要在領先優勢下，就能專注在場上，」許晉哲說，「季後賽比的不僅是氣勢，更要比球隊內部氣氛，一旦氣氛不好，球員就只會彼此抱怨，想贏就更難了。」

許晉哲坦承，其實中場休息時間，球員進到休息室都在彼此抱怨，讓他不禁提醒全隊，別以為上半場領先10分，就代表最後會贏對手10分，「看來球員聽進去了，但現在不是我們最好氣氛，或許要到第3輪(冠軍賽)才會變最好。」

貢獻15分、4助攻與4籃板的「豪弟」林書緯表示，有沒有打首輪絕對有差，「比起對手沒打季後賽首輪，也休了快要10天，打了首輪的我們，狀態呈現上升狀態，當然會比對手表現出色。」塞勒也替富邦拿下16分、19籃板。

裕隆則以周柏臣22分最高，傷癒復出的「男模」呂政儒手感欠佳，全場19投4中，含三分球投11中1，拿11分、4籃板，明顯還沒找回應有狀態，胡凱翔也很低迷，全場投11中2，其中三分球投3中0，只拿5分。

賽後裕隆執行教練魏永泰不願參加記者會，也沒跟隨球隊遊覽車返回台中的飯店，留下一頭霧水的媒體在媒體室內傻等，卻只看到周柏臣1個人帶著無奈表情走進來，「我也不知道為何泰哥不來。」周柏臣表示。

(中時電子報)

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