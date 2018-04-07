謝娜微博粉絲破億 影視明星第一人

2018年04月07日 20:20 旺報 廖慧娟

新浪微博今天宣布謝娜粉絲破億。（取自新浪微博＠新浪娛樂）

謝娜（左）以微博記錄她與老公張杰相愛、結婚，一路相伴至今的點滴。圖為2011年2人在香格里拉拍婚紗照。（取自新浪微博＠謝娜）

謝娜與張杰今年2月1日透過微博宣布雙胞胎女兒誕生。（取自新浪微博＠張杰）

大陸新浪微博今天（4月7日）下午7點正式宣佈出現首位粉絲數破億的明星用戶，不是流量偶像或「小鮮肉」、「小花」，而是有大陸「小S」之稱的主持人、剛升格為新手媽咪的謝娜。

謝娜2009年正式入駐微博，已經是擁有超過8年經驗和回憶的元老級用戶；她發則微博中，不僅記錄事業上的高潮起伏、成長與收穫，也記錄了生活、情感，以及填滿和豐富人生的大、小事。

例如她與歌手張杰之間的愛情路，從2010年否認向張杰逼婚，2011年8月6日七夕當天宣佈自己要嫁給張杰、9月15日張杰在香港補上驚喜的求婚儀式，9月21日放上在香格里拉拍的婚紗照，27日舉行婚禮；其後謝娜不斷曬出與張杰的恩愛日常小事，或是否認「被離婚」傳聞，但最經典的還是今年2月1日謝娜與張杰宣布雙胞胎女兒誕生的喜訊。

今天得知粉絲數破億，謝娜開心地透過微博致謝：「哇哇哇！激動激動，謝謝小浪這麽全面的總結啊，不敢相信，九年啦，我現在要去準備寫點啥……」

(旺報)