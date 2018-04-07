謝娜微博粉絲破億 影視明星第一人

謝娜感謝粉絲支持。（取自新浪微博＠謝娜）

友善列印
旺報
新浪微博今天宣布謝娜粉絲破億。（取自新浪微博＠新浪娛樂）
謝娜（左）以微博記錄她與老公張杰相愛、結婚，一路相伴至今的點滴。圖為2011年2人在香格里拉拍婚紗照。（取自新浪微博＠謝娜）
謝娜與張杰今年2月1日透過微博宣布雙胞胎女兒誕生。（取自新浪微博＠張杰）

大陸新浪微博今天（4月7日）下午7點正式宣佈出現首位粉絲數破億的明星用戶，不是流量偶像或「小鮮肉」、「小花」，而是有大陸「小S」之稱的主持人、剛升格為新手媽咪的謝娜。

謝娜2009年正式入駐微博，已經是擁有超過8年經驗和回憶的元老級用戶；她發則微博中，不僅記錄事業上的高潮起伏、成長與收穫，也記錄了生活、情感，以及填滿和豐富人生的大、小事。

例如她與歌手張杰之間的愛情路，從2010年否認向張杰逼婚，2011年8月6日七夕當天宣佈自己要嫁給張杰、9月15日張杰在香港補上驚喜的求婚儀式，9月21日放上在香格里拉拍的婚紗照，27日舉行婚禮；其後謝娜不斷曬出與張杰的恩愛日常小事，或是否認「被離婚」傳聞，但最經典的還是今年2月1日謝娜與張杰宣布雙胞胎女兒誕生的喜訊。

今天得知粉絲數破億，謝娜開心地透過微博致謝：「哇哇哇！激動激動，謝謝小浪這麽全面的總結啊，不敢相信，九年啦，我現在要去準備寫點啥……」

(旺報)

許維恩有新歡 KID這樣回應 劉雨柔自嫌太大隻 6月婚宴改穿這…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。