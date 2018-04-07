清明連假疏運收尾 金門縣府團隊拚了

金門尚義機場旅客爆量，縣長陳福海（中）偕金門航空站主任洪念慈（左）、觀光處長陳美齡（右）前往現場關心。（縣府提供）

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尚義機場聯合候補櫃台擠滿旅客，縣府加開班機疏運。（縣府提供）

金門「小三通」昨天停航20班次，尚義機場今（7）日一早就湧進大量旅客，加上鄉親急著返台上班上課，候補人數迅速增加。陳福海縣長2度前往現場關心，親自督導觀光處協調民航局和航空公司加開班機，全力做好清明連假回程疏運工作。

金門昨天午後變天，金廈海域風力強勁，「小三通」客船停航20航次，阻斷兩岸旅客行程。今天恢復正常往來，尚義機場一早旅客爆量，且有不少當地鄉親急著返台上班上課，聯合候補櫃台登記人數節節升高，焦急寫在每個人臉上。

陳福海縣長指示觀光處立即與民航局和航空協調，陸續爭取到立榮18:25(ATR)及18:45(放大機型)金─北往返2架次及立榮19:50金─中往返1架次，總計3架次的加班機，全力疏運候補旅客。

另縣府「包船」也預計明日中午2點準時由料羅港開往台中港，目前尚有部分空位，明日上午10時前，有需求鄉親可多多利用。登記窗口：聯絡人楊天水、電話：0937-392-825、地址：金門縣金城鎮民權路70巷5弄16號1樓。

縣府表示，清明連假即將步入尾聲，雖然因為天候不良關係，空運及小三通均曾停飛及停航，但派遣台金兩地的縣府服務團隊仍全力以赴，將影響程度減至最低，希望鄉親都能平安、順利往來。

(中時)

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