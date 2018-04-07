劉雨柔自嫌太大隻 6月婚宴改穿這個

劉雨柔和老公黃育仁。（PUMA提供）

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沈建宏（右）和Peggy。（PUMA提供）
劉雨柔和老公黃育仁。（PUMA提供）
沈建宏。（PUMA提供）
沈建宏（左）和師弟張豐豪。（PUMA提供）
張庭瑚和林芯蕾。（PUMA提供）

劉雨柔與老公黃育仁已登記結婚，夫妻倆7日和沈建宏、林姵希（Paggy）及張庭瑚、允嵐、張豐豪、姚亦晴、林芯蕾、郭子乾等參加第12屆PUMA螢光路跑活動。劉雨柔表示6月初在寒舍艾麗的婚宴將席開40多桌，走格鬥風，笑言自己被婚紗公司警告不要再練身體，沒好氣的說：「他們嫌我背部太厚實，太大隻、太壯怕塞不進禮服，問我要不要改穿西裝。」

劉雨柔說，禮服會走典雅路線兼具性感，伴娘已找舒子晨、李懿等好姊妹，籌備婚禮很繁瑣，「大家沒事真的不要結婚」。沈建宏則說，劉雨柔的哥哥劉雨凱是他同門師弟，不過行蹤不定，連之前邀他看《阿青，回家了》都說人在日本，劉雨柔也常找不到哥哥，但已提前告訴他婚期，怕他缺席。Peggy被問和何潤東生子計畫，秒答：「年底前就不回覆懷孕問題了。」

沈建宏拍《阿青》壓力大，最近靠著運動、跑步減壓，2度參加路跑有備而來，「我最近開始訓練體能，要刺激身體，感受心跳的感覺」，他說國小、國中曾拿下100公尺短跑冠軍，對自己的爆發力有信心。

沈建宏透露，在家看電視首播時，被自己的角色、也被飾演哥哥是元介的演技打動，獨自暴哭。看第2次時，他開始檢討自己的表現。阿青一角讓觀眾看見他不同層次的演出，還想挑戰什麼角色？他說：「身為演員，什麼都想演，不會排斥，但下次想嘗試喜劇，之前的角色都太悲了。」《阿青，回家了》4月8日於中天娛樂台重播。

(中時)

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