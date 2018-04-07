抗衡大陸 印度緊急採購武器

2018年04月07日 21:18 中時 施施

印度國防部近日耗資數億美元，為駐守在陸印邊境的部隊緊急採購逾20萬把輕型武器，以汰換原有的老舊武器，並應對來自大陸的威脅。此外，印軍方也打算招標採購逾百架戰機，估計總值高達150億美元。一旦實現，這將是該國史上規模最大的同類型交易。

比利時《陸軍知識》網站6日報導，印度國防採購局突然購買72400支突擊步槍和93895支短突擊步槍，耗資5.55億美元，另外該單位亦將採購4萬支輕機槍。有消息指印度軍方要求步槍採用7.62×41毫米口徑子彈，重4公斤，射程約500公尺。

當地媒體引述國防部消息人士指，大陸軍隊使用7.62毫米口徑的步槍，所以印度決定採用相同口徑的新槍與陸方抗衡，新槍將配備給第一線士兵。消息人士指出，三款槍械的採購合約均不包括瞄準鏡，光學與夜視瞄準鏡將另行招標。

另據印度空軍文件顯示，軍方打算向全球招標，購入約110架戰機，招標程序最快將於]今年7月展開，預料美國波音與洛克希德‧馬丁公司，以及歐洲和俄羅斯的戰機製造商都有興趣搶標。不過，印方規定，戰機須有85％在印度組裝，以刺激印度當地工業發展。洛克希德‧馬丁公司已表示，有意把位於美國德州的F16戰機生產線移至印度。

印度空軍8日起舉行代號「Gagan Shakti」的大型軍事演習，為期兩周，分別在鄰近大陸的北部邊境和鄰近巴基斯坦的西部邊境舉行。分析指，軍演主要針對來自中巴兩國的潛在威脅。本次軍演將動員逾1.5萬人，出動超過1100架飛機，包括蘇-30戰機，規模可說是歷來最大，以測試軍隊的應戰能力。

(中時)