曾智希誇張效果 利菁臉書怒罵

2018年04月07日 20:40 中時 蕭雅玲

曾智希上節目惹惱利菁。

曾智希上吳宗憲節目意外惹麻煩。（粘耿豪攝）

曾智希日前在《小明星大跟班》錄影，大吐「擔任助理主持的苦水」，節目中她先後爆出當助理主持時與昔日黑澀會團員瑶瑶以及同門師姐利菁，一起工作時所發生的苦水。沒想到節目在前幾天播出後，引發兩位當事人不悅，接連兩天在臉書開罵，引發喧然大波。

還原錄影當天狀況，曾智希受邀談她助理主持時的苦水，她在節目中先爆料曾被同門師姐利菁在錄影結束後，叫去訓話1、2小時；後又應製作人要求有時需要打來賓，遭當天某女星不悅在節目中罵她：「甘妳屁事！」雖然她在節目中沒有指名女星名字，但依舊被網友肉搜出來罵人女星是「黑澀會」昔日團員瑶瑶，而瑶瑶得知這段錄影時，也於昨天在臉書開砲：「請問曾小姐我何時『臭罵』妳了？」文章Po出不到一天，同門師姐利菁也在今天於臉書怒罵曾智希說：「妳為了一個通告說謊，詆毀我！」

利菁與曾智希同屬的經紀公司伊林昨表示，「曾智希當天上《小明星》錄影，事後公司也詢問過她，她承認的確有說過那些話，但全都是為了節目效果，才會說得比較誇大。」曾智希在事後已向利菁道歉滅火；利菁本人昨不願再多做說明：「由公司統一回答！」

而吳宗憲今進棚錄製《我要當女一》，對於曾智希上他的節目「一次惹到兩位女星」，他替利菁緩頰「有哪個前輩願意這樣聊這麼久！」

(中時)