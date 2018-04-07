菜鳥醫急診爆粗口 護理師警告再犯賠20萬

2018年04月07日 21:25 中時 馮惠宜

陳姓護理師在雙方和解後，也在個人臉書敍述當日被爆粗口的過程。（翻攝自臉書）

台中榮總急診日前發生PGY醫師情緒失控飆罵護士的事件。(馮惠宜攝)

台中榮總急診日前發生PGY醫師情緒失控飆罵護士的事件，院方強調，急診醫護在時間壓縮下難免壓力較大，已加強醫師情緒管理，盼醫護同心照護病患。(馮惠宜攝)

台中榮總一名27歲劉姓住院醫師日前值急診大夜班時，疑因為病患裝尿管時護理師還未備妥尿管，當場對護士大罵「FUCK！」「操你媽！」事後另名陳姓護理組長前往溝通，卻遭罵「廢渣」，讓她氣得揚言提告，經院方介入協調後雙方和解，陳姓護理師也在和解書中要求如劉日後再犯，必須賠償20萬元捐款做公益。

這件年輕PGY(不分科住院醫師)醫師情緒失控飆罵護士髒話事件在院方介入協調後，雙方和解，劉姓醫師依約在FB臉書社團與台大PPT聊天室Medstudent公開po文道歉，引發熱議，台中榮總院方表示，急診室醫護在時間壓縮下工作壓力較大，院方將加強住院醫師情緒控管訓練，並給予護理師關懷與支持，「醫護同心」提供病人最好的醫療服務。

這件醫師情緒暴走飆罵護士事件發生在2月22日凌晨，劉姓醫師在急診室受訓值大夜班，疑因一名急診患者需要裝導尿管，他裝管時卻發現護理師還未備妥尿管，當場情緒失控怒拋手套，大罵「FUCK！」「操你媽！」轉身回辦公室拒絕再協助急診，留下錯愕的病人與護理師，事後陳姓護理組長前往溝通，卻遭罵「廢渣」。

該名陳姓護理師感覺不受尊重，揚言提告，經院方協調，陳姓護理師不但要求劉醫師在社群綱站公開po文道歉，和解書上也提醒劉醫師已經觸犯刑法公然侮辱罪，要求日後決不再犯，萬一再犯，必須賠償20萬元捐給公益慈善基金會。

事後陳姓護理師也在其臉書上po出和解書與道歉聲明，並強調她一直覺得好好照顧病人、為病人的健康戰戰兢兢是對的，但因對方言詞讓她覺得「我只是個護理師，我的工作是低賤的！」才會要求道歉，文末也表示「我原諒」，但仍不忘給年輕的劉姓學弟叮嚀：「長大之後沒有兒戲，校園之外沒有溫室。」

(中時)