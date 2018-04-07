連假第4天 日月潭、溪頭人氣旺、交通順暢

日月潭今日遊客3萬7000多人，但交通仍算順暢；圖為近午交通高峰期，九龍口路況。（沈揮勝攝）

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玄光碼頭附近，遊人如織。（沈揮勝攝）
日月潭有雨，但維持不錯的人氣；圖為頗受遊客歡迎的水社壩遊憩點。（沈揮勝攝）
日月潭「四線道開放路邊停車」的彈性措施，七日因車潮未達飽和，全無用武之地。（沈揮勝攝）
向山停車場及備用停車場都已停滿。（沈揮勝攝）
水社壩上午情形。（沈揮勝攝）

清明節翌日，日月潭、溪頭擠爆！今(七)日為5天連假倒數第2天，交通狀況明顯改善，但人氣依舊旺。截至下午4點30分，日管處結報3萬7253人次到遊，雖不及六日之5萬2902人次，但各大飯店、民宿幾乎全客滿；溪頭妖怪村湧進萬人，消費買氣不輸過年。

低溫加上下雨，影響民眾出遊意願，日月潭聯外道路台21線，七日相當順暢，從國道6號埔里愛蘭交流道到日月潭九龍口暢行無阻，直到朝霧碼頭上方才見回堵車流，壅塞狀態大約與都會區停3次紅燈相當，從堵車到脫離車陣，耗時約5到6分鐘。

通過水社商圈、中興停車場路口瓶頸，通往向山的路況順暢無比。雖然中興、向山停車場是滿的，但日管處與警方預先公告「4線道路邊開放停車」的彈性措施，六日有發揮作用、七日完全派不上用場。

日月潭國家風景區管理處長洪維新指出，天雨、低溫，以及部分民眾提早收假返回工作地，確實讓遊客數降低不少，但能夠保有3萬7000人次以上，也稱得上是人氣旺盛了！

副處長陳志賢說，日月潭地區的主要飯店，客房常在大假期的前幾個月就被提早預約，這兩天潭區各大飯店或民宿全是滿的，讓遊客總數維持高檔；臨時起意出遊的民眾因受天候影響而減少，但也相對地緩和交通壅塞壓力。

溪頭方面，家住鹿谷街區的林城謀說，車流狀況與平常日差不多。溪頭妖怪村總監邱美瑞表示，交通順暢、但人氣還是鼎沸，看來各飯店住房客貢獻了不少數據；最重要的是消費力！這幾天溪頭周邊各商家，買氣都不錯。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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