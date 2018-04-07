美墨緊張升溫！2州先派400名兵駐守邊境

一名邊境巡防員在美國和墨西哥邊境巡視。(圖/美聯社)

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中時電子報

川普昨日宣布即將部署2000至4000名國民警衛隊的兵力在美墨邊境以後，今日就有2州率先回應總統的政策。亞利桑那州和德州6日宣布要派400人前往美墨邊界駐守。但是川普的決定引來墨西哥總統尼托(Enrique Peña Nieto)的不滿，尼托認為川普大舉增兵讓美墨的緊張關係再度升溫。

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根據美聯社(AP)報導，川普昨日宣布增兵美墨邊境以後，德州國民警衛隊單位立刻做出反應，宣布將在72小時之內，派出至少250名兵力前往邊界駐守。並且，德州早前已先部署2架直升機。

美國總統川普(左一)親自巡視「美墨長城」。(圖/美聯社)

亞利桑那州州長狄賽(Doug Ducey)則說，下周將派遣150名國民兵前往美墨邊境駐地。亞利桑那州與德州合計共派出至少400名兵力駐守美墨邊境，德州還表示目前處於初步部署的階段，可能還會再派出更多國民兵前往支援。

美國國務卿馬諦斯(James Mattis)稍早已批准支付高達4000名國民警衛隊人員的國防預算。

美國前總統歐巴馬(Barack Obama)政府時期，2010年曾派出1200名兵力駐守美墨邊境。小布希政府則在2006年曾派出多達6000名兵力駐守兩國邊界。川普總統上任至今，一直希望建立美墨圍牆，打擊毒品走私和非法移民。

(中時電子報)

文章來源：Arizona and Texas to send 400 Guardsmen to US-Mexico border after Trump's call for troops

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