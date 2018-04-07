猴子把戲愛上台味 擔仔麵連嗑5碗

2018年04月07日 21:43 時報周刊 溫博鈞

猴子把戲5度來台開唱，曲目為台灣樂迷量身打造。（蘇蔓攝）

日本樂團「猴子把戲」（Monkey Majik）5度來台開唱，吸引約800位樂迷朝聖，話題圍繞在台灣美食，團員又頻頻穿插國台語，讓現場滿溢台味。他們向樂迷們問候「呷飽未？」，台下有人以日語回答「還沒」，形成了「加拿大人問台語，台灣人答日語也能通」的奇特景象。

該團由主唱兼吉他手的Maynard和Blaise加拿大人兄弟、日本人鼓手TAX以及貝斯手DICK 組成，2006年因演唱日劇《西遊記》主題曲〈Around The World〉與廣告曲大紅，在日本不少人都能哼上一兩句他們的歌。

Maynard說：「相隔一年，能再來台灣很興奮。感謝大家在今天這國定假日來。」並用中文提醒：「新專輯《enigma》，今天發行！」逗笑全場。演唱會曲目針對台迷量身訂製，與當天假日的輕鬆氣氛十分契合。周邊商品推出團員手繪台灣限定版徽章，包括臭豆腐、小籠包和珍珠奶茶，Blaise獨具創意地畫了「颱風」。

猴子把戲一行人5日深夜自居住地仙台直飛抵台後，大啖台式熱炒與海鮮，Blaise說：「我吃了5碗擔仔麵，原以為1碗就夠了，沒想到太好吃就再點了3次！」Maynard也搭腔：「我最愛的詞就是『啤酒』！」他還幽默地說：「我們保證下次來開唱會避開國定假日！」

(時報周刊)