蘇晏霈披婚紗 婚事沒譜先搞定房事

2018年04月07日 22:09 中時 洪秀瑛

蘇晏霈和王建復拍結婚戲。（取自臉書）

蘇晏霈慶生會和粉絲一起過。（民視鳳凰藝能提供）

演員和工作人員幫慶生。（民視鳳凰藝能提供）

方馨。（洪秀瑛攝）

蘇晏霈和民視演員們一起慶生。（民視鳳凰藝能提供）

蘇晏霈（左）和王瞳玩親親。（民視鳳凰藝能提供）

感情像家人。（民視鳳凰藝能提供）

蘇晏霈生日這天分享童年照，感性寫下「感恩父母賦予的日子」。（取自臉書）

蘇晏霈今辦30歲生日粉絲會，同門的王建復、王瞳、方馨、Gino、樓心潼、王燦、紅毛等人到場。蘇晏霈許下除了身體健康的生日願望，「也希望今年能有一個自己的家，讓爸媽來台北有地方住。」她在民視《幸福來了》披婚紗，生日這天的願望和感情無關，儘管身邊有多位追求者，她卻認為找房子和找男人一樣都需要「緣份」。

32歲的王瞳歡迎蘇晏霈到了3字頭，讓蘇晏霈笑喊對3字頭有點害怕，王瞳分享：「25歲時我也怕，但回頭看，我很喜歡現在的自己，有自己的想法、目標，還會努力付出行動。」王瞳14歲出道，18年來靠自己拚到台北2間、高雄和台南各1間房產，蘇晏霈坦言正到處看房，大約2000萬起跳的房子。

方馨日前辦完父親的告別式，她說父親去年因2次中風癱瘓在床，除了眼珠能轉動，幾乎無法言語，「爸爸走之前，我剛好在病床前說要帶媽媽出國旅遊，姊姊也在聊天中問媽媽有沒有要跟爸爸說什麼，結果爸爸凌晨就走了，這代表他放心把媽媽交給我們」。

她說爸爸生前愛喝2杯，做七時忘了斟酒給他，結果擲筊3次都沒過，直到媽媽說「你是不是要我陪你喝1杯」，才擲到聖筊，也遇過威士忌瓶蓋突然跳起來，感覺爸爸彷彿仍在身邊。

方馨再婚後，原本吃中藥調養身體想再當媽，她今說已經放棄。對於姊妹淘蘇晏霈的感情，方馨2年多前曾介紹對象給她，沒想到男方劈腿，她第一次作媒就失敗，至今心裡仍有陰影，知道蘇晏霈身邊有不少追求者，她不敢再給意見：「自己感受比較重要，希望她能找到幸福。」

(中時)