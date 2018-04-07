蘇晏霈披婚紗 婚事沒譜先搞定房事

蘇晏霈劇中披婚紗。（取自臉書）

友善列印
中時
蘇晏霈和王建復拍結婚戲。（取自臉書）
蘇晏霈慶生會和粉絲一起過。（民視鳳凰藝能提供）
演員和工作人員幫慶生。（民視鳳凰藝能提供）
方馨。（洪秀瑛攝）
蘇晏霈和民視演員們一起慶生。（民視鳳凰藝能提供）
蘇晏霈（左）和王瞳玩親親。（民視鳳凰藝能提供）
感情像家人。（民視鳳凰藝能提供）
蘇晏霈生日這天分享童年照，感性寫下「感恩父母賦予的日子」。（取自臉書）

蘇晏霈今辦30歲生日粉絲會，同門的王建復、王瞳、方馨、Gino、樓心潼、王燦、紅毛等人到場。蘇晏霈許下除了身體健康的生日願望，「也希望今年能有一個自己的家，讓爸媽來台北有地方住。」她在民視《幸福來了》披婚紗，生日這天的願望和感情無關，儘管身邊有多位追求者，她卻認為找房子和找男人一樣都需要「緣份」。

32歲的王瞳歡迎蘇晏霈到了3字頭，讓蘇晏霈笑喊對3字頭有點害怕，王瞳分享：「25歲時我也怕，但回頭看，我很喜歡現在的自己，有自己的想法、目標，還會努力付出行動。」王瞳14歲出道，18年來靠自己拚到台北2間、高雄和台南各1間房產，蘇晏霈坦言正到處看房，大約2000萬起跳的房子。

方馨日前辦完父親的告別式，她說父親去年因2次中風癱瘓在床，除了眼珠能轉動，幾乎無法言語，「爸爸走之前，我剛好在病床前說要帶媽媽出國旅遊，姊姊也在聊天中問媽媽有沒有要跟爸爸說什麼，結果爸爸凌晨就走了，這代表他放心把媽媽交給我們」。

她說爸爸生前愛喝2杯，做七時忘了斟酒給他，結果擲筊3次都沒過，直到媽媽說「你是不是要我陪你喝1杯」，才擲到聖筊，也遇過威士忌瓶蓋突然跳起來，感覺爸爸彷彿仍在身邊。

方馨再婚後，原本吃中藥調養身體想再當媽，她今說已經放棄。對於姊妹淘蘇晏霈的感情，方馨2年多前曾介紹對象給她，沒想到男方劈腿，她第一次作媒就失敗，至今心裡仍有陰影，知道蘇晏霈身邊有不少追求者，她不敢再給意見：「自己感受比較重要，希望她能找到幸福。」

(中時)

狄鶯救子》一句玩笑話代價9千萬 … 鍾承翰看北鼻照片吸正能量

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。