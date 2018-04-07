鍾承翰看北鼻照片吸正能量

鍾承翰。（三立提供）

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鍾承翰。（三立提供）
鍾承翰。（三立提供）
豆花妹和鍾承翰拍婚戲。（三立提供）

台視、三立週日偶像劇《已讀不回的戀人》本週日晚上播完結篇，最後鍾承翰飾演的馮影到底是生是死？與蔡黃汝(豆花妹)是否可以有情人終成眷屬？結局怎樣收尾，豆花妹表示自己一直喜歡悲劇收場，畢竟現在社會有太多殘酷與不美好的日子。

豆花妹在三立演出不像偶像劇的偶像劇，包括《1989一念間》、《我的愛情不平凡》、《已讀不回的戀人》，唯一共通點就是都不屬於唯美浪漫的偶像劇，其中兩部還是時空劇，豆花妹說：「這應該叫做『類偶像劇』吧，也開創了偶像劇的新題材，不是公主與白馬王子過這幸福的日子。」

豆花妹在最後一場戲再次穿上婚紗拍攝，她笑說劇中穿過好多次，但因為蝴蝶效應，每場婚禮都有不同結局，婚禮變得好揪心，幾乎都是聲嘶力竭的演出，堪稱是最辛苦的婚禮，所以在劇殺青後：「短時間內我不要再穿婚紗拍戲了。」

這次與鍾承翰合作演出，笑稱兩人成了好「哥們」，尤其開拍初期他當了爸爸，可以感受鍾承翰努力想成為大人的大男孩，從大男孩變爸爸，只要看寶寶照片就好開心，增加好多努力的能量，鍾承翰在劇組就是大家的訓導主任，也總是給演員很多能量，再累還是希望大家打起精神，想盡辦法讓大家開心。

(中時)

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